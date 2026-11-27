È arrivato il momento del derby, una partita tanto attesa. Un match che non vale solo l’orgoglio cittadino, ma punti importanti. La Roma Vis Nova affronterà domani alle ore 17 allo Stadio del Nuoto di Monterotondo la Lazio (diretta sul canale youtube della società), una gara nella gara, una sfida bella, appassionante, incerta. I biancocelesti sono partiti bene, occupano il sesto posto della classifica con 12 punti, vengono da due sconfitte contro Recco e Brescia, ma hanno incamerato quattro vittorie. Il cammino dei leoni è stato tra alti e bassi, dopo la bella prova e il successo interno contro il Posillipo sono arrivate tre sconfitte consecutive, l’ultima nel turno infrasettimanale al Foro Italico contro la Taor Roma, uscita dall’acqua con la vittoria ai tiri di rigore. Ci si aspetta una partita aperta. Da una parte Mercep e Muscat le bocche da fuoco della squadra di Calcaterra, dall’altra l’ex Checchini per quella di Ruffelli. Spettacolo in acqua e fuori perché come nella passata stagione il derby vuol dire anche solidarietà. Infatti si rinnova la partnership con Amref, prima della gara un video celebrativo del viaggio compiuto in Africa, un video-messaggio di Giobbe Covatta, testimonial, e poi il saluto da parte dei rappresentanti. Insomma una bella serata da vivere assieme.