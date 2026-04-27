ASSOS × OGAT | Made in Future  

ASSOS of Switzerland, maison svizzera di riferimento nell'abbigliamento tecnico da ciclismo, ha scelto OGAT (One Garment At a Time) - brand di Venezia parte del gruppo Cimpress, leader mondiale della stampa on demand - come partner per un progetto nato con un'ambizione precisa: produrre una maglia da gara di altissima qualità senza generare spreco. La risposta si chiama Made in Future. Sei colorazioni esclusive.

Nessuna sovrapproduzione. Ogni capo viene prodotto solo dopo essere stato scelto.

La maglia

La base è l'ASSOS Equipe R: tessuto AirCell ultraleggero con pattern a esagoni aperti per una traspirabilità estrema, costruzione aerodinamica da seconda pelle.

Un tessuto pensato per sparire, sei design pensati per restare. Su questa base, ASSOS ha sviluppato grafiche originali in edizione limitata: colorazioni che non esistevano nella collezione standard e create esclusivamente per questa collezione.

Prima la domanda, poi il capo.

OGAT × ASSOS parte da un assortimento iniziale minimo definito. Da quel momento, è la domanda reale a guidare la produzione, le quantità, i tempi e le decisioni.

Senza lotti minimi, senza previsioni, senza scorte da giustificare. Solo ciò che viene chiesto, quando viene chiesto.

Ogni maglia viene prodotta da OGAT in Italia, grazie a tecnologie all’avanguardia alimentata al 100% da energie rinnovabili certificate.

Per un brand partner significa una cosa concreta: ogni capo entra in produzione dopo l'acquisto del cliente finale ed è consegnato in una settimana, senza vincoli di quantità minima. Nessuna attesa, nessun rischio di stock.

L'attenzione alle persone non riguarda una fase sola, attraversa l'intera filiera, dalla stampa alla cucitura.

Produrre solo quello che serve non è una limitazione: è la scelta che restituisce valore a ogni singolo capo.

Made in Future

In un settore che produce troppo e troppo presto, scegliere con precisione ciò che ha senso esistere, non è una rinuncia. È la forma più esigente di esclusività.

"Made in Future" non indica un luogo geografico.

Significa tenere conto dell'impatto a lungo termine di ogni singola decisione: sulle risorse, sulle persone, sul significato stesso del prodotto.

Perché ora

L'industria dell'abbigliamento sportivo genera ogni anno quantità enormi di invenduto perché prodotte in anticipo rispetto alla reale domanda.

ASSOS e OGAT hanno scelto di fare una cosa diversa: dimostrare che l'alternativa esiste, è concreta e senza compromessi sul prodotto, sulla performance, sulla qualità. "Made in Future".

Fatto oggi, come dovrebbe essere fatto domani.