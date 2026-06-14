Fiumicino-Nettuno-Fiumicino: grande successo del 30+30

Grande successo di partecipazione e divertimento per la regata 30+30, Fiumicino-Nettuno-Fiumicino, organizzata dal Circolo Velico Fiumicino e dal Nettuno Yacht Club (che ha come main sponsor Solarfield) nelle splendide acque del Tirreno. L’evento ha confermato e rafforzato la collaborazione tra il NYC e il CVF, fondata sull’amicizia e il reciproco rispetto dei rispettivi rappresentanti Manenti, Quadrana, Pettirossi e il direttore sportivo del Nettuno Yacht Club, Valerio Taveri. Determinante per la riuscita della manifestazione il supporto logistico del Marina di Nettuno. Come da anni, anche questa volta c’è stato l’immancabile supporto nell’organizzazione delle regate del presidente Ugo Lori, dell’amministratore delegato Ugo Nuzzi e del consigliere Bruno Manciocchi. Il prezioso contributo alla sicurezza in mare è stato dato dalla Guardia Costiera di Anzio, comandata dal Tenente di Vascello Lorenzo Giovannone. Presente all’evento a rappresentanza della FIV, il direttore sportivo della IV zona, Andrea Mauro. La cronaca della regata ha visto sul podio nella prima tappa: 1° Mai Tai Roa dell'armatore Pino Stillitano, 2° posto per 1 Sail di Stefano Cassiani, al terzo gradino Jolie Brise di proprietà di Federico Ceccacci. Primo classificato in tempo reale, Adelante di Roberto Rosa, con il tempo di 3 ore e 42 minuti ha coperto le 28 miglia. Nella seconda tappa è salito sul gradino più alto del podio Purchipetola dell’armatore Domenico Rega; alle sue spalle Jolie Brise di Federico Ceccacci e Cicci VII di Paolo Mirabile. 1° classificato in tempo reale, Jolie Brise, con il tempo di 5 ore, 27 minuti, 53 secondi; Ceccacci ha così potuto festeggiare il doppio colpo.

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