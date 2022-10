Wanda Nara: la piccante rivelazione su Dani Osvaldo

L'aneddoto di Wanda Nara

Wanda Nara ha iniziato a fare delle domande al concorrente, rivelando così un retroscena sul suo rapporto con l'ex calciatore: "Per me c'è Daniel Osvaldo. Lo vedo ar***to e con alcuni atteggiamenti che ho visto da lui sul campo da gioco. È lui perché canta e perché so che sta per pubblicare un nuovo album”. Ha così chiesto: "Ci siamo incontrati una volta nella sala Vip di uno stadio e hai quasi fatto un'icardiata perché ti eri infortunato e non giocavi?". "Sbagliamo tutti", ha risposto in maniera criptica il partecipante. Con quella domanda Wanda ha implicitamente svelato che Osvaldo ha provato a corteggiarla nonostante fosse una donna sposata e nonostate Icardi fosse uno dei suoi compagni di squadra.