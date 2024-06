Kate Middleton molto malata? Ora parla William, l'ultima rivelazione

C'è molta apprensione per le condizioni di salute di Kate Middleton . Le ultime indiscrezioni sulla Principessa del Galles sono decisamente allarmanti: c'è chi assicura che la 42enne sia diventata irriconoscibile a causa delle cure per il cancro e chi ribadisce che non tornerà ad essere più quella di prima. Dopo un silenzio durato settimane, il Principe William ha fornito un prezioso aggiornamento sulla moglie. Durante un evento per commemorare l'80° anniversario dello sbarco in Normandia, il Principe del Galles ha fatto una rivelazione importante su Kate.

"Kate Middleton sta migliorando?" , ha chiesto un veterano di guerra al Principe William. "Sì, le sarebbe piaciuto essere qui oggi" , ha risposto l'erede al trono, che ha poi continuato: "Prima stavo ricordando a tutti che sua nonna prestava servizio a Bletchley Park, quindi aveva parecchio in comune con alcune delle donne che erano qui a Bletchley". La nonna paterna della Principessa Kate , Valerie Glassborow, lavorava nella base segreta di spionaggio in tempo di guerra dove cercava di decifrare i codici nemici. Le dichiarazioni di William sono sicuramente preziose ma non bastano: la Middleton non si fa vedere dallo scorso marzo, dal video in cui annunciava il cancro. A differenza di Re Carlo che continua a presenziare agli eventi pubblici nonostante il tumore . Una situazione poco chiara che sta portando alla nascita di nuove teorie del complotto, come quella che sussurra di una morta sospetta.

Quando tornerà in pubblico Kate Middleton, le ultime news

Stando ai recenti gossip, Kate Middleton potrebbe non apparire in pubblico prima del 2025. Una fonte vicina alla royal family ha spifferato al Daily Beast che la sua agenda è vuota: non ha programmi in vista da qui a dicembre. Il calendario di ogni reale viene organizzato in largo anticipo considerati i numerosi impegni e le molteplici persone coinvolte. "L'agenda di Kate per quest'anno è vuota. Non c'è nulla di pianificato. Potrebbe non apparire in pubblico per il resto dell’anno", ha spiegato l'insider. Nessuna conferma o smentita da Palazzo: per ora è certo solo che Kate non sarà presente al Trooping the Colour, uno degli eventi estivi più importanti per la monarchia inglese. Ad oggi non è chiaro che tipo di cancro abbia la futura regina anche se potrebbe trattarsi di un tumore femminile scaturito da una grave infezione.