Addio ad Emma Bonino: aveva 78 anni

Il mondo politico e istituzionale piange la morte di Emma Bonino . A riferirlo è Più Europa. La leader radicale è stata una delle figure cardine della politica italiana ed ha ricoperto il ruolo di ministro e commissario Ue. E' scomparsa, dopo una lunga malattia, all'età di 78 anni. Nei giorni scorsi era stata ricoverata all'Ospedale Santo Spirito di Roma dopo una crisi respiratoria.

Addio ad Emma Bonino, la nota di Più Europa

"Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai", si legge nella nota diffusa da Più Europa. "Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro Paese e del mondo libero. Emma fu 'scelta dalla politica radicale' quando un divieto cambiò la sua giovane vita. E da quel momento decise che avrebbe lottato affinché non potesse capitare mai più a nessuna. Attivista, parlamentare, ministra, commissaria europea. Sempre radicalmente libera".

Emma Bonino, una vita per la politica

Emma Bonino, nata a Bra nel 1948, è stata una figura fondamentale per la politica italiana. Eletta per la prima volta alla Camera nel 1976 è stata più volte deputata e parlamentare europea. Ha ricoperto incarichi internazionali e nel 2006 è stata eletta come ministro del Commercio internazionale e delle Politiche europee; nel 2008 viene eletta al Senato e diventa vicepresidente di Palazzo Madama. Successivamente è stata eletta come ministro degli Esteri nel Governo Letta. Dopo una lunga appartenenza nel Partito Radicale, è tornata in Senato nel 2018 con la lista +Europa, di cui è stata anche presidente.