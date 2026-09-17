U-Power a Safety Expo 2026: la sicurezza al centro

U-Power partecipa a Safety Expo 2026, l’appuntamento nazionale dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro in programma mercoledì 16 e giovedì 17 settembre alla Fiera di Bergamo. Il Gruppo è presente con uno stand isola di 48 metri quadrati collocato al centro del padiglione A (Stand 61, Corsia A2) e, per la prima volta in Italia, con un’area esterna di oltre 100 metri quadrati interamente dedicata a Cerva . Una doppia presenza che racconta un passaggio preciso nella storia del Gruppo: un’offerta di protezione già completa, dalla testa ai piedi, che con Cerva si allarga ulteriormente per gamma, assortimento e fasce di prezzo.

La sicurezza prima di tutto

Il filo conduttore della presenza a Bergamo è la protezione di chi lavora. U-Power nasce con un’idea precisa di sicurezza: un dispositivo non deve limitarsi a essere conforme, deve essere qualcosa che il lavoratore indossa volentieri. Leggerezza, comfort e cura estetica non sono un ornamento: su otto ore di turno fanno la differenza, e restituiscono dignità a chi lavora. Su questo principio il Gruppo ha costruito la propria ricerca, portando nei prodotti concetti di biomeccanica, ergonomia e reattività dinamica pensati per ambienti di lavoro sempre più complessi. A Safety Expo questo approccio viene messo a disposizione dei visitatori in forma diretta: i team tecnici e commerciali sono presenti in entrambe le giornate per illustrare materiali, certificazioni e soluzioni di protezione, e per confrontarsi con responsabili della sicurezza, RSPP, aziende e rivenditori sulle esigenze concrete dei diversi settori.



Lo stand U-Power: Pad. A — Stand 61 — Corsia A2

Uno spazio isola di 48 metri quadrati in posizione centrale nel padiglione A, aperto su tutti i lati e pensato come luogo di incontro oltre che di esposizione. In stand è presentata l’intera offerta U-Power - calzature antinfortunistiche, abbigliamento da lavoro, guanti e caschi - con particolare attenzione alle novità di gamma e alle tecnologie di protezione e comfort che caratterizzano il prodotto.



Cerva debutta in Italia

La novità più rilevante di questa edizione è la presentazione ufficiale di Cerva sul mercato italiano. Il brand si presenta con uno spazio esterno di oltre 100 metri quadrati, dove trovano posto le collezioni di punta e il nuovo marchio Cerva Star. L’ingresso di Cerva nel Gruppo non aggiunge soltanto un marchio: amplia la gamma, l’assortimento e la profondità di prezzo dell’offerta complessiva. Alle linee U-Power si affiancano collezioni in grado di coprire fasce di mercato ed esigenze diverse, permettendo di rispondere con un unico interlocutore alla dotazione completa di un’azienda, qualunque sia il budget a disposizione.



Le voci del Gruppo

«Il mio obiettivo, fin dal primo giorno, è stato dare a chi lavora un prodotto sicuro e allo stesso tempo comodo, leggero e bello. Per troppo tempo l’abbigliamento da lavoro è stato considerato qualcosa di secondario, da subire: noi abbiamo deciso di trattarlo come un prodotto vero, curato in ogni dettaglio. È una questione di dignità verso il lavoratore, oltre che di protezione. Essere qui a Bergamo, in mezzo a chi la sicurezza la fa tutti i giorni, è il modo migliore per ricordarcelo.» - Franco Uzzeni, Fondatore e Presidente di U-Power.



«Safety Expo è il palcoscenico naturale per presentare Cerva in Italia, e per noi rappresenta un momento strategico e di fondamentale importanza. L’obiettivo è chiaro: creare un hub leader dei dispositivi di protezione individuale non solo in Italia, ma in tutta Europa. Con Cerva e con il nuovo brand Cerva Star mettiamo a disposizione del mercato un’offerta più ampia e una capacità produttiva diretta, mantenendo fermo il principio che ci guida: la protezione di chi lavora viene prima di tutto il resto.» - Eugenio Cecchin, CEO di U-Power