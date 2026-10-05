Una app gratuita contro i disturbi alimentari

Una app gratuita per combattere anoressia, bulimia e gli altri disturbi alimentari (ne soffrono 3 milioni di italiani). Rivolta soprattutto ai giovani.

Pensi di soffrire di un disturbo alimentare e non sai con chi parlarne? Temi che tuo figlio abbia un rapporto complicato con il cibo e non sai come affrontare questo tema delicato con lui?

“Corretti stili di vita”, la Web App progettata e rilasciata (su iOS e Android) dall’Associazione Nazionale degli Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (ANAOAI), con il contributo di Fondazione Roma, con il patrocinio della Regione Lazio e con la partnership scientifica dell’Università di Tor Vergata, è nata per rispondere a queste esigenze e prevenire comportamenti che possano minare il benessere fisico e mentale dei ragazzi.

La App garantisce il totale anonimato e consente un rapporto diretto, propone questionari, mostra segnali di allarme, consiglia comportamenti positivi e segnala quelli a rischio, indica i centri diagnostici e di cura più vicini in tutte le zone d’Italia.

Gli utenti potranno inserire dati quotidiani su alimentazione e attività fisica, ricevendo feedback personalizzati.

L’obiettivo è creare un canale tra utenti, familiari e professionisti, promuovendo un ambiente sicuro e protetto di informazione, supporto e comprensione.

“Corretti stili di vita” sarà presentata giovedì 8 ottobre alle ore 12,30 presso la Sala dei Presidenti nel palazzo H del Coni con la partecipazione di Novella Calligaris, presidente ANAOAI e coordinatrice generale del progetto; Franco Parasassi, presidente Fondazione Roma; il professor Luigi Mazzone, direttore dell’Unità Operativa UOSD di Neuropsichiatria infantile del Policlinico di Tor Vergata, membro del Comitato scientifico e supervisore del progetto (coadiuvato dalla dottoressa Maria Stellato, neuropsichiatra infantile, e dalle consulenti psicologiche Roberta Bottino, Alessandra Bottino, Veronica Sanges); l’avvocato Giorgio Quadri, segretario generale ANAOAI. Interverranno inoltre gli altri due autorevoli componenti del Comitato scientifico: il professor Fabio Cominelli, MD, PhD Case Western Reserve University, in collegamento da Cleveland e il professor Gabriele Naldini, Direttore della Scuola di Proctologia e Pavimento Pelvico della Società Italiana di Chirurgia, in collegamento da Pisa.

Uno strumento di promozione dell’App, è un cartoon: protagonista è Azzurra, una ragazza sportiva di 13 anni che attraversa tutte le tappe di un disturbo alimentare: nasconde il problema agli altri, prende consapevolezza, accetta di farsi aiutare.

In Italia secondo una stima riportata dal Ministero della Salute, circa tre milioni di persone soffrono di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e tra i pazienti dei centri censiti negli ultimi anni dall’ISS, il 58% ha tra i 13 e i 25 anni