Impiantistica sportiva: la Regione Lazio accelera

Visione, impegno e un piano strategico ben definito . Parole sì ma soprattutto fatti. Concreti. Queste le basi su cui la Regione sta costruendo un’azione all’altezza della situazione , continuando a concretizzare una serie di misure per coniugare la capillare diff usione dello sport locale con la sostenibilità ambientale e il deciso contenimento dei consumi energetici. Acceleratore pigiato, quindi, per arrivare quanto prima a un obiettivo dichiarato: riqualifi care le infrastrutture sportive e incentivare l’attività motoria, con un occhio di riguardo verso i piccoli Comuni e i contesti periferici. Una vera e propria opera di ammodernamento a tutto tondo, con tre nuovi bandi pubblici, che si affi ancano e seguono le risorse già stanziate in precedenza.

Il focus sui comuni minori

Con il nuovo bando denominato “Spazio Sport 2026”, la Regione Lazio, in sinergia con Sport e Salute, raff orza il proprio impegno a favore dello sport e dei territori, destinando 5,15 milioni di euro alla costruzione di tensostrutture polifunzionali presso impianti sportivi di proprietà pubblica nei Comuni laziali con meno di 15.000 abitanti, contrastando così l’isolamento dei centri minori. Contributi a fondo perduto fi no a 100.000 euro per ciascun progetto, capaci di coprire fi no al 100% dei costi ammissibili senza gravare sulle casse comunali con alcun obbligo di cofi nanziamento. L’assegnazione dei fondi premierà, inoltre, l’adozione di materiali riciclabili ed ecocompatibili. Risultano centrali i progetti volti a favorire la fruizione da parte degli studenti, delle persone con disabilità o in condizioni di svantaggio sociale, incoraggiando apertamente le discipline paralimpiche. Per il bando “Spazio Sport 2026” le istanze dovranno essere inviate esclusivamente online tramite la piattaforma di Sport e Salute, tra le ore 12:00 del 19 ottobre e le ore 18:00 del 18 novembre 2026.

L'occhio di riguardo per le scuola

Con “Generazione Sport”, il bis è servito. Dotato di un fondo da tre milioni di euro, il bando consente a tutti i Comuni della regione, Roma Capitale compresa, la possibilità di ammodernare (o edifi care ex novo) le strutture sportive a servizio dei plessi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. I fi nanziamenti consentiranno la ristrutturazione dei complessi, la messa a norma dei locali, l’effi cientamento dei consumi, l’integrazione di fonti energetiche rinnovabili e la defi nitiva eliminazione di ogni barriera architettonica per rendere le strutture accessibili a tutti e al passo con i tempi. Diversamente dal bando “Spazio Sport 2026”, la scadenza per la trasmissione dei progetti sul portale regionale è fi ssata al 14 ottobre.

Transizione ecologia per il no profit

Non c’è due senza tre, ecco “Energia Sportiva”. La Regione Lazio intende continuare a contrastare il caro-bollette, supportando la gestione operativa delle realtà associative. Questo bando destina due milioni di euro a interventi di effi cientamento e risparmio energetico negli impianti sportivi gestiti da enti privati senza scopo di lucro. Anche per questa linea d’intervento le domande vanno inoltrate tramite il sito della Regione Lazio entro il 14 ottobre.

Un'offerta allargata

“Spazio Sport 2026”, “Generazione Sport” ed “Energia Sportiva” vanno ad aggiungersi a Voucher Sport 2026, per il quale la Regione ha già stanziato 19 milioni di euro di fondi FSE+, ampliando la dotazione iniziale. «Vogliamo garantire anche ai cittadini dei Comuni più piccoli la possibilità di praticare sport in strutture adeguate, moderne e accessibili, investendo nei territori e creando nuove opportunità, soprattutto per i giovani». Così l’Assessore all’Ambiente, Turismo e Sport Elena Palazzo spiega la visione della Regione Lazio e, più in generale, il piano strategico di attuazione. «Il nostro obiettivo - prosegue l’assessore - è costruire una rete di impianti sportivi sempre più efficiente e inclusiva, capace di rispondere alle esigenze delle comunità. Con la Giunta Rocca stiamo portando avanti una strategia che mette al centro le persone e che considera lo sport un autentico presidio sociale, oltre che una straordinaria opportunità di crescita per i nostri territori». Avanti tutta, dunque, sulla strada tracciata. «Attraverso questi bandi vogliamo off rire un sostegno concreto sia alle strutture comunali che a quelle dei privati senza fi ne di lucro; sono misure complementari – conclude – che si inseriscono in una programmazione organica che punta a investire per rispondere alle esigenze dei territori. Vogliamo investire sulle strutture: una strategia concreta, portata avanti insieme al presidente Francesco Rocca, che mette al centro i territori, le famiglie e le giovani generazioni».

Tutti i bandi della Regione Lazio

BANDO SPAZIO SPORT 2026

Rivolto ai Comuni con meno di 15.000 abitanti

Istanze da inviare online attraverso la piattaforma di Sport e Salute tra le ore 12.00 del 19 ottobre e le ore 18.00 del 18 novembre

BANDO GENERAZIONE SPORT

Rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutti i Comuni del Lazio

Scadenza trasmissione progetti sul portale della regione: 14 ottobre

BANDO ENERGIA SPORTIVA

Rivolto agli enti privati senza scopo di lucro

Domande da inoltrare alla Regione Lazio entro il 14 ottobre