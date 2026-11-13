Per il MOF cambia l'energia

La consegna dei lavori del 6 novembre apre la fase esecutiva del progetto da 34,5 milioni di euro per il Mercato ortofrutticolo di Fondi . L’intervento, denominato " Realizzazione piastra integrata energetica polivalente ", interessa una delle principali infrastrutture agroalimentari del Centro-Sud. Il progetto riguarda il modo in cui il mercato produce e utilizza l’energia e interviene anche sugli edifici. " Il Lazio cambia energia " è il titolo scelto per l’incontro in cui la Regione ha presentato la consegna dei lavori. Per il MOF , punto di riferimento per l’economia agroalimentare del Lazio, la presentazione ha segnato il passaggio dalla definizione del progetto alla sua attuazione . Gli assessori regionali Elena Palazzo e Giancarlo Righini hanno presentato la consegna dei lavori nella Sala polivalente Benedetto Recchia, all’interno del mercato. Sono intervenuti il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale, il presidente del MOF Bernardino Quattrociocchi e la direttrice della Direzione regionale Ambiente Wanda D’Ercole.

"Più efficienza energetica, innovazione e competitività per rafforzare una struttura strategica per l’economia del Lazio" è la sintesi che la nota regionale attribuisce ai due assessori. Al tavolo erano rappresentati l’ente pubblico beneficiario, il Comune di Fondi e la società chiamata a realizzare l’intervento.

Riqualificazione Edilizia

Il finanziamento arriva dal PR Lazio FESR 2021-2027, nell’ambito della priorità "Europa più verde". La Regione Lazio, proprietaria della struttura, è il soggetto beneficiario dell’opera, mentre a curarne l’attuazione sarà MOF Spa. Il progetto prevede l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di climatizzazione ad alta efficienza e interventi di riqualificazione edilizia. Tre linee d’azione con un obiettivo comune: abbattere i consumi, spingere sull’utilizzo delle fonti rinnovabili e rendere il mercato più moderno ed efficiente. Ora la parola passa al cantiere. La posta in gioco va oltre la bolletta. Il mercato è un punto di riferimento per il comparto agroalimentare regionale e il progetto interviene sugli spazi in cui operano le imprese. La riqualificazione delle strutture si accompagna alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul posto. L’obiettivo indicato dalla Regione è migliorare le prestazioni degli edifici e ridurre gli sprechi. Per un’infrastruttura di queste dimensioni, intervenire sia su come si produce l’energia sia su come la si usa significa agire su due aspetti dello stesso costo.

Le parole dell'assessore

"La transizione energetica deve tradursi in risultati concreti: meno consumi, maggiore ricorso alle fonti rinnovabili e strutture più efficienti", spiega Elena Palazzo, assessore regionale alla Transizione energetica e alla Sostenibilità. "Con questo intervento applichiamo la stessa visione a un’infrastruttura strategica come il MOF, dimostrando che sostenibilità ambientale e competitività economica possono procedere insieme". E aggiunge: "Investire sull’efficientamento energetico significa ridurre gli sprechi, migliorare le prestazioni degli edifici e creare nuove opportunità di sviluppo per il territorio".

Il cantiere del MOF, del resto, si inserisce nella più ampia strategia regionale per l’efficientamento energetico. A Fondi gli interventi riguardano anche il patrimonio comunale. Al Comune sono stati assegnati circa 1,86 milioni di euro per la riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport, del Palazzo comunale e del Centro multimediale Dan Danino di Sarra. Tre strutture pubbliche al servizio della città, destinate a consumare meno. Gli interventi sul patrimonio della città rientrano nel programma rivolto agli enti locali. La riqualificazione del mercato segue invece il percorso affidato a MOF Spa.