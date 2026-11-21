Dalle vette alpine alle coste siciliane, “Natura e Movimento” continua a proporre iniziative di educazione ambientale, promozione della biodiversità, inclusività e benessere psicofisico attraverso lo sport nelle aree protette italiane. Nel corso dell’estate, il Parco Nazionale dello Stelvio ha dedicato un’intera giornata ad ambiente e salute, proponendo escursioni guidate per favorire la scoperta del territorio. L’appuntamento si è poi spostato presso il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con una giornata all’insegna di escursioni e ciclo escursioni in mountain bike, caratterizzata da una spiccata attenzione alla fruizione inclusiva grazie alla predisposizione delle carrozzine elettriche fuoristrada “Dorotea” per persone a mobilità ridotta. Il ciclismo è stato protagonista anche nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con una maratona che ha visto pedalare fianco a fianco biciclette muscolari e a pedalata assistita. Il progetto ha animato anche le aree marine protette: l’Area Marina Protetta di Torre Guaceto ha proposto sessioni di yoga e respiro controllato lungo la costa, mentre l’Area Marina Protetta Isole Ciclopi ha coinvolto i partecipanti in un’ampia varietà di discipline, tra snorkeling, SUP, canoa, windsurf e itinerari ciclistici.