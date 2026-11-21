Ambiente e sport dalle Alpi al mare
L’impegno del MASE per valorizzare il patrimonio naturale del nostro Paese: tante le attività nelle aree protette della Penisola
Dalle vette alpine alle coste siciliane, “Natura e Movimento” continua a proporre iniziative di educazione ambientale, promozione della biodiversità, inclusività e benessere psicofisico attraverso lo sport nelle aree protette italiane. Nel corso dell’estate, il Parco Nazionale dello Stelvio ha dedicato un’intera giornata ad ambiente e salute, proponendo escursioni guidate per favorire la scoperta del territorio. L’appuntamento si è poi spostato presso il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con una giornata all’insegna di escursioni e ciclo escursioni in mountain bike, caratterizzata da una spiccata attenzione alla fruizione inclusiva grazie alla predisposizione delle carrozzine elettriche fuoristrada “Dorotea” per persone a mobilità ridotta. Il ciclismo è stato protagonista anche nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con una maratona che ha visto pedalare fianco a fianco biciclette muscolari e a pedalata assistita. Il progetto ha animato anche le aree marine protette: l’Area Marina Protetta di Torre Guaceto ha proposto sessioni di yoga e respiro controllato lungo la costa, mentre l’Area Marina Protetta Isole Ciclopi ha coinvolto i partecipanti in un’ampia varietà di discipline, tra snorkeling, SUP, canoa, windsurf e itinerari ciclistici.
A Napoli
Il percorso si è arricchito di una tappa di straordinario valore storico-naturalistico nel mese di settembre, a Napoli, presso l’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola. L’iniziativa ha proposto un trekking integrato per ripercorrere le antiche vie di Posillipo: dalle zone agricole collinari, i partecipanti sono scesi lungo le mulattiere storiche — tra cui la celebre Discesa Gaiola — fino al mare, ammirando scorci paesaggistici che riportano la mente al paesaggio bucolico che ammaliò Virgilio e i viaggiatori del Grand Tour. L’itinerario è proseguito in acqua, indossando muta, maschera e pinne, per uno snorkeling guidato tra la straordinaria biodiversità marina e le rovine romane sommerse del I secolo a.C. «Il progetto Natura e Movimento pro-mosso dal MASE con il supporto organizzativo della Fondazione SportCity si è sposato perfettamente con quella che è la nostra concezione di vivere e rispettare la natura, attraverso attività sportive come lo snorkeling, il diving ed il trekking», ha dichiarato il Direttore dell’AMP Parco Sommerso di Gaiola, Maurizio Simeone. «Proprio per la sua conformazione, infatti, il Parco sommerso si presta ad essere vissuto attraverso l’attività fisica anche semplicemente per farsi un bagno, non essendo raggiungibile direttamente da terra con auto o scooter. Abbiamo quindi aderito subito a questa iniziativa, che è stata molto apprezzata dai partecipanti e che certamente riproporremo quanto prima».
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