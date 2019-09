LeBron James, vacanza a Capri con la famiglia

ROMA - L'Italia, una volta non basta. LeBron James aveva scelto la Campania come meta delle sue vacanze già l'anno scorso ma al fascino di certi posti è difficile resistere. E così, la star del basket ha deciso di fare ritorno a Capri per festeggiare il quinto anniversario di matrimonio con la sua Savanna. The King ha raccontato ai suoi fan, tramite i social, il giro sullo yacht regalando immagini mozzafiato dell'isola dell'amore. Poi, il gigante dei Los Angeles Lakers si è diretto insieme alla famiglia verso Nerano da "Tommaso allo Scoglio", sul cui profilo Instagram sono state postate le foto del cestista. Il noto ristorante sulla spiaggia di Marina del Cantone ha accolto il campione con entusiasmo riservandogli un tavolo lontano da occhi indiscreti. Una vacanza indimenticabile. Per lui e per tutti i suoi fan.

LeBron James, vacanza a Capri: selfie con i fan