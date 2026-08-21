Virtus GVM Roma 1960 e Adidas di nuovo insieme
Grazie alla partnership con GTZ tutte le formazioni del club capitolino avranno lo stesso abbigliamento tecnico per gare ufficiali e allenamenti
Nella stagione 2026-2027 grazie all’accordo con GTZ, già collaboratore nel recente passato, le squadre della Virtus GVM Roma 1960, dalla serie B Nazionale passando per le giovanili fino al minibasket, vestiranno abbigliamento tecnico Adidas per le gare ufficiali e gli allenamenti.
Saverio Zoffoli, direttore generale della Virtus, non nasconde la propria soddisfazione per il ritorno di un marchio che in più occasioni ha affiancato il club nel corso della sua storia: “Siamo orgogliosi di annunciare Adidas come nuovo partner tecnico della Virtus GVM Roma 1960 e di lavorare nuovamente con Riccardo Trolese di GTZ per questa stagione sportiva. Un brand che porta con sé ricordi importanti nella storia recente della società, e che oggi torna a vestire i nostri colori con la stessa ambizione con cui affrontiamo questa nuova stagione. Per noi non si tratta solo di una fornitura tecnica, ma il rinnovo di un saldo legame che ha già dimostrato di poter essere soddisfacente per entrambe le parti. Siamo certi che questa partnership saprà accompagnarci verso nuovi traguardi, dentro e fuori dal campo”.
Ecco le parole di Riccardo Trolese, ad di GTZ: “Siamo molto felici di tornare a collaborare con Virtus GVM Roma 1960, una società che rappresenta un progetto importante nel panorama del basket romano e nazionale. Ritrovarci dopo un percorso già condiviso è per noi motivo di grande soddisfazione, perché conferma la qualità del lavoro svolto e il valore del rapporto costruito nel tempo. Il nostro obiettivo sarà accompagnare Virtus GVM Roma 1960 con la massima attenzione, mettendo a disposizione la nostra esperienza nella fornitura tecnica e nella valorizzazione dell’immagine dei club. Il ritorno di Virtus GVM Roma 1960 rafforza ulteriormente la presenza di GTZ Distribution nel mondo del basket, un settore in cui siamo sempre più coinvolti sia nei campionati di Serie A che di Serie B. Ringraziamo la società per la fiducia rinnovata e auguriamo a tutto il club una stagione ricca di soddisfazioni, dentro e fuori dal campo. Bentornata, Virtus GVM Roma 1960”.
Conclude Patricio Prato, nuovo club manager della Virtus GVM Roma 1960: “Ripartire con un partner tecnico di altissimo livello come Adidas è un segnale chiaro delle ambizioni del nostro club. Questa rinnovata collaborazione con GTZ rappresenta un valore aggiunto fondamentale per il nostro percorso di crescita e per l'immagine della società. Lavoreremo ogni giorno con entusiasmo per portare questi colori e questo marchio il più in alto possibile.”
Saverio Zoffoli, direttore generale della Virtus, non nasconde la propria soddisfazione per il ritorno di un marchio che in più occasioni ha affiancato il club nel corso della sua storia: “Siamo orgogliosi di annunciare Adidas come nuovo partner tecnico della Virtus GVM Roma 1960 e di lavorare nuovamente con Riccardo Trolese di GTZ per questa stagione sportiva. Un brand che porta con sé ricordi importanti nella storia recente della società, e che oggi torna a vestire i nostri colori con la stessa ambizione con cui affrontiamo questa nuova stagione. Per noi non si tratta solo di una fornitura tecnica, ma il rinnovo di un saldo legame che ha già dimostrato di poter essere soddisfacente per entrambe le parti. Siamo certi che questa partnership saprà accompagnarci verso nuovi traguardi, dentro e fuori dal campo”.
Ecco le parole di Riccardo Trolese, ad di GTZ: “Siamo molto felici di tornare a collaborare con Virtus GVM Roma 1960, una società che rappresenta un progetto importante nel panorama del basket romano e nazionale. Ritrovarci dopo un percorso già condiviso è per noi motivo di grande soddisfazione, perché conferma la qualità del lavoro svolto e il valore del rapporto costruito nel tempo. Il nostro obiettivo sarà accompagnare Virtus GVM Roma 1960 con la massima attenzione, mettendo a disposizione la nostra esperienza nella fornitura tecnica e nella valorizzazione dell’immagine dei club. Il ritorno di Virtus GVM Roma 1960 rafforza ulteriormente la presenza di GTZ Distribution nel mondo del basket, un settore in cui siamo sempre più coinvolti sia nei campionati di Serie A che di Serie B. Ringraziamo la società per la fiducia rinnovata e auguriamo a tutto il club una stagione ricca di soddisfazioni, dentro e fuori dal campo. Bentornata, Virtus GVM Roma 1960”.
Conclude Patricio Prato, nuovo club manager della Virtus GVM Roma 1960: “Ripartire con un partner tecnico di altissimo livello come Adidas è un segnale chiaro delle ambizioni del nostro club. Questa rinnovata collaborazione con GTZ rappresenta un valore aggiunto fondamentale per il nostro percorso di crescita e per l'immagine della società. Lavoreremo ogni giorno con entusiasmo per portare questi colori e questo marchio il più in alto possibile.”
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