Maxima Roma, al via oggi la preparazione a Campobasso

Prende ufficialmente il via la stagione della Maxima Roma , che sarà in ritiro a Campobasso da oggi 21 agosto al 1° settembre prima di affrontare un’annata di grande rilievo suddivisa tra il campionato di Serie A e l'impegno continentale in EuroCup. La squadra sarà ospite dei Fiori d’Acciaio per svolgere la prima fase di preparazione atletica, fisica e tecnica. Per garantire al gruppo la massima concentrazione, tutte le sedute si svolgeranno a porte chiuse, salvo eventuali variazioni che verranno comunicate successivamente.

Lunedì 24 agosto è prevista una conferenza stampa in streaming del coach Matteo Cotelli, che guida la squadra reduce da un’ottima annata a Brescia, affiancato dagli assistant coach Alberti e Lotesoriere. Lo staff tecnico si completa con Ike Udanoh per il player development, Roberto Iezzi nel ruolo di director of performance e Francesco Ruffolo come preparatore atletico.

Il roast a disposizione dello staff comprende Miro Bilan, giunto da Brescia insieme a coach Cotelli, gli statunitensi Aaron Holiday, Xavier Moon, John Brown e Matt Ryan, oltre al figlio d'arte Mirza Alibegovic e agli italiani Giovanni Veronesi e Carl Wheatle. Aggregati al gruppo figurano anche Marko Milovanovic e Davide Moretti.

Nei prossimi giorni la società continuerà ad annunciare i giocatori che completeranno definitivamente la rosa. La fase di preparazione vedrà la Maxima Roma impegnata in una serie progressiva di test e tornei in vista del debutto ufficiale.

Il 4 e 5 settembre, i capitolini prenderanno parte al 5° Memorial "Fabrizio Di Flavio" a Penne, in provincia di Pescara, affrontando Scafati, Ruvo e Avellino. Il percorso proseguirà il 12 e 13 settembre con la partecipazione al prestigioso torneo "City of Cagliari", che vedrà ai nastri di partenza formazioni del calibro di Hapoel Tel Aviv, ASVEL e Bayern Monaco.

Gli ultimi collaudi prima delle gare ufficiali sono fissati per la seconda metà del mese: il 16 settembre con l'amichevole in trasferta contro la Virtus Bologna e il 19 settembre con il test match sul campo di Varese. L'esordio ufficiale in Serie A è programmato per domenica 27 settembre al PalaEur contro Napoli, mentre il primo appuntamento europeo in EuroCup si terrà il 30 settembre, sempre sul parquet di casa, contro i rumeni del Cluj.