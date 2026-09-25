Eurolega, falsa partenza per Olimpia Milano e Virtus Bologna
Debutto amaro in Eurolega per l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna. Nella prima giornata, Armani ko in casa del Partizan Belgrado, mentre le V Nere cadono in Turchia contro il Fenerbahce. E martedì le due squadre si ritroveranno l'una di fronte all'altra per il secondo derby d'Italia della stagione, dopo quello delle Final Four, già vinto da Poeta.
Olimpia senza scampo contro il Partizan
Nella bolgia di Belgrado l'OIlimpia si batte con buona personalità, prima di cedere di schianto nell'ultimo quarto. Gara di grande sofferenza sin dall'inizio comunque, con Milano che prima dell'intervallo lungo risale per bene due volte dal -11. Poi però salgono in cattedra i padroni di casa, che allungano nuovamente fino al successo finale per 92-76. Per l'Armani 17 punti a testa firmati da Guduric e Peters.
Vrirtus, partenza in salita
Sarebbe servita un'impresa per passare a Istanbul per la Virtus Bologna, sconfitta invece dai padroni di casa del Fenebahce, che si impongono per 78-68. Non bastano agli emiliano i 12 punti di Carr, i 10 di Alston, che rendono solo meno corposa la lampante differenza dai turchi. Secondo ko per il nuovo coach Alex Mumbrù, che aveva debuttato sulla panchina felsinea perdendo il derby di Supercoppa contro Milano.
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