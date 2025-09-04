Italia-Cipro diretta Europei basket: segui gli azzurri nella partita di oggi LIVE

Con il pass per gli ottavi di finale già in tasca , sul parquet dello ' Spyros Kyprianou Athletic Center' di Limassol, l'Italia di Pozzecco chiude oggi (4 settembre, ore 17:15 italiane) contro i padroni di casa di Cipro il proprio cammino nel girone C degli Europei di basket . L'obiettivo degli azzurri è conquistare la quarta vittoria di fila (dopo quelle ottenute con Georgia, Bosnia-Erzegovina e Spagna, seguite al ko incassato al debutto contro la Grecia ) per ottenere il miglior piazzamento possibile in vista della fase successiva. Segui in diretta la partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

17:31

6' - Diouf scatenato: +12 per gli azzurri

Un altro canestro dello scatenato Diouf (già 8 punti per lui), che firma il +12 dell'Italia: 14-2.

17:28

5' - Italia avanti 12-2: time-out per Cipro

Con l'Italia avanti 12-2 (canestro facile per Diouf che non sbaglia sotto il tabellone), il ct di Cipro chiama un time-out.

17:25

4' - Fallo antisportivo di Willis su Melli

Fischiato un fallo antisportivo a Willis per un intervento su Melli: l'azzurro fa poi 1/2 dalla lunetta, portando l'Italia avanti 8-2.

17:22

3' - Diouf firma il sorpasso azzurro: 4-2

Poco precisa in attacco in questo avvio di match, l'Italia trova il sorpasso su Cipro con Diouf che (dopo un tiro libero trasformato in precedenza) va a canestro nonostante un fallo e aggiunge poi un punto dalla lunetta: 4-2.

17:18

2' - Willis ok dalla lunetta: Italia-Cipro 0-2

Sono di Cipro i primi punti della partita e arrivano da Willis, futuro giocatore dei Miami Heat, che si prende un fallo e trasforma i due tiri liberi.

17:16

1' - Iniziata Italia-Cipro: non cambia il quintetto base degli azzurri

Iniziata Italia-Cipro, match in cui il ct azzurro Pozzecco darà spazio a chi finora ha giocato di meno (out Niang, alle prese con un problema alla caviglia e preservato in vista degli ottavi) ma che inizia con il suo consueto quintetto base: Pajola, Spagnolo, Fontecchio, Melli e Diouf.

17:11

Tutto pronto a Limassol: ora gli inni nazionali, poi via al match

Tutto pronto a Limassol, dove Italia e Cipro sono schierate ora in mezzo al campo per l'esecuzione degli inni nazionali. Poi, dopo il riscaldamento, per gli azzurri sarà il momento di giocare l'ultima sfida del girone C degli Europei di Basket.

17:06

Armani, il cordoglio della Federbasket: le parole del presidente Petrucci

Anche la Federbasket del presidente Gianni Petrucci, con una nota, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani: " Il presidente FIP Giovanni Petrucci, interpretando il pensiero della FIP e della pallacanestro italiana, condivide il cordoglio della famiglia Armani per la scomparsa del signor Giorgio. Ambasciatore nel mondo della moda e della cultura italiana, Giorgio Armani era molto legato al mondo dello sport e del basket in particolare: come patron dell’Olimpia ha riportato Milano ai vertici della pallacanestro italiana ed europea. Non solo: durante la presidenza Petrucci al CONI, e poi successivamente, è stato partner ufficiale delle delegazioni azzurre ai Giochi Olimpici che hanno indossato i suoi capi nelle sfilate di apertura delle Olimpiadi e nelle occasioni ufficiali. Il forte legame con il basket è confermato anche dal fatto che lo staff tecnico della Nazionale impegnata nell’EuroBasket 2025, veste Armani. Un rapporto di stima e di affetto che si è rinnovato nel tempo. La Nazionale azzurra indosserà il lutto durante Italia-Cipro di questo pomeriggio, ultima gara del girone di qualificazione dell’EuroBasket".

17:02

Eurobasket, la situazione del girone C: Pozzecco punta il primo posto

Già qualificata agli ottavi, l'Italia deve ancora capire in quale posizione terminerà il proprio cammino nel girone C (qui la situazione del raggruppamento). Battendo il fanalino di coda Cipro gli azzurri potrebbero finire primi se la Spagna campione in carica (e costretta a vincere per evitare una clamorosa eliminazione) in serata sconfiggerà la Grecia (secondi invece in caso di successo ellenico). Ancora da definire anche la situazione del gruppo D (comunque già qualificate Francia, Polonia, Israele e Slovenia), dal quale uscirà l'avversaria dell'Italia nell’ottavo di finale di Riga (domenica 7 settembre, orario da definire).

16:54

Italia con il lutto al braccio per Armani, Datome: "Se ne va un'icona"

Da Limassol, prima della sfida degli Europei di basket tra Italia e Cipro, Gigi Datome ha voluto dedicare un pensiero a Giorgio Armani, patron dell'Olimpia Milano (in cui l'ex cestista ha chiuso la carriera militandovi dal 2020 al 2023) scomparso all'età di 91 anni: "Un pensiero va prima di tutto alla sua famiglia - ha detto ai microfoni di 'Sky Sport' il coordinatore delle attività del settore squadre nazionali maschili -. Ricordo il suo supporto, continuo e con eleganza, non solo nel lavoro ma anche nella vita di tutti i giorni. È stato bello insieme ad altri compagni rappresentare il suo mondo nella pallacanestro. Se ne va un'icona del nostro tempo, un simobolo dell'Italia con il mondo ed è dunque giusto giocare oggi con il lutto al braccio".

16:46

I 12 azzurri protagonisti agli Europei di basket

Questa la lista dei 12 azzurri convocati per gli Europei di basket da Gianmarco Pozzecco, ct dell'Italia:

Danilo Gallinari (ala classe 1988, Vaqueros de Bayamon)

Nicolò Melli (ala/centro classe 1991, Fenerbahce)

Simone Fontecchio (ala classe 1995, Miami Heat)

Darius Thompson (guardia classe 1995, Valencia)

Giampaolo Ricci (ala classe 1991, EA7 Emporio Armani Milano)

Matteo Spagnolo (playmaker/guardia classe 2003, Baskonia)

Gabriele Procida (guardia/ala classe 2002, Real Madrid)

Saliou Niang (ala classe 2004, Virtus Bologna)

Marco Spissu (playmaker classe 1995, Casademont Saragozza)

Momo Diuof (ala/centro classe 2001, Virtus Bologna)

Nikola Angele (ala classe 1995, Virtus Bologna)

Alessandro Pajola (playmaker classe 1999, Virtus Bologna)

16:37

16:31

16:24

Italbasket, successo di ascolti tv per la sfida vinta con la Spagna

Successo di ascoli tv per l'Italbasket in occasione della partita vinta contro la Spagna agli Europei: stando a quanto comunicato dalla Fip il match è stato seguito, su Rai2, da più di un milione di ascoltatori (1 milione e 76 mila) con il 6.1% di share di media (831.000 con il 4.5% di share nel primo tempo e 1.265.000 con il 7.5% di share nel secondo tempo).

16:19

Basket in lutto per la morte di Armani, patron dell'Olimpia Milano

Basket del mondo in lutto per la notizia della morte di Giorgio Armani, celebre stilista e patron dell'Olimpia Milano scomparso all'età di 91 anni, annunciata dall'omonimo gruppo a poche ore dalla sfida tra Italia e Cipro agli Europei. APPROFONDISCI

16:15

