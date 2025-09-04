Italia-Cipro diretta Europei basket: segui gli azzurri nella partita di oggi LIVE

Con il pass per gli ottavi di finale già in tasca, sul parquet dello 'Spyros Kyprianou Athletic Center' di Limassol, l'Italia di Pozzecco chiude oggi (4 settembre, ore 17:15 italiane) contro i padroni di casa di Cipro il proprio cammino nel girone C degli Europei di basket. L'obiettivo degli azzurri è conquistare la quarta vittoria di fila (dopo quelle ottenute con Georgia, Bosnia-Erzegovina e Spagna, seguite al ko incassato al debutto contro la Grecia) per ottenere il miglior piazzamento possibile in vista della fase successiva. Segui in diretta la partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
17:31
6' - Diouf scatenato: +12 per gli azzurri
Un altro canestro dello scatenato Diouf (già 8 punti per lui), che firma il +12 dell'Italia: 14-2.
17:28
5' - Italia avanti 12-2: time-out per Cipro
Con l'Italia avanti 12-2 (canestro facile per Diouf che non sbaglia sotto il tabellone), il ct di Cipro chiama un time-out.
17:25
4' - Fallo antisportivo di Willis su Melli
Fischiato un fallo antisportivo a Willis per un intervento su Melli: l'azzurro fa poi 1/2 dalla lunetta, portando l'Italia avanti 8-2.
17:22
3' - Diouf firma il sorpasso azzurro: 4-2
Poco precisa in attacco in questo avvio di match, l'Italia trova il sorpasso su Cipro con Diouf che (dopo un tiro libero trasformato in precedenza) va a canestro nonostante un fallo e aggiunge poi un punto dalla lunetta: 4-2.
17:18
2' - Willis ok dalla lunetta: Italia-Cipro 0-2
Sono di Cipro i primi punti della partita e arrivano da Willis, futuro giocatore dei Miami Heat, che si prende un fallo e trasforma i due tiri liberi.
17:16
1' - Iniziata Italia-Cipro: non cambia il quintetto base degli azzurri
Iniziata Italia-Cipro, match in cui il ct azzurro Pozzecco darà spazio a chi finora ha giocato di meno (out Niang, alle prese con un problema alla caviglia e preservato in vista degli ottavi) ma che inizia con il suo consueto quintetto base: Pajola, Spagnolo, Fontecchio, Melli e Diouf.
17:11
Tutto pronto a Limassol: ora gli inni nazionali, poi via al match
Tutto pronto a Limassol, dove Italia e Cipro sono schierate ora in mezzo al campo per l'esecuzione degli inni nazionali. Poi, dopo il riscaldamento, per gli azzurri sarà il momento di giocare l'ultima sfida del girone C degli Europei di Basket.
17:06
Armani, il cordoglio della Federbasket: le parole del presidente Petrucci
Anche la Federbasket del presidente Gianni Petrucci, con una nota, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani: "Il presidente FIP Giovanni Petrucci, interpretando il pensiero della FIP e della pallacanestro italiana, condivide il cordoglio della famiglia Armani per la scomparsa del signor Giorgio. Ambasciatore nel mondo della moda e della cultura italiana, Giorgio Armani era molto legato al mondo dello sport e del basket in particolare: come patron dell’Olimpia ha riportato Milano ai vertici della pallacanestro italiana ed europea. Non solo: durante la presidenza Petrucci al CONI, e poi successivamente, è stato partner ufficiale delle delegazioni azzurre ai Giochi Olimpici che hanno indossato i suoi capi nelle sfilate di apertura delle Olimpiadi e nelle occasioni ufficiali. Il forte legame con il basket è confermato anche dal fatto che lo staff tecnico della Nazionale impegnata nell’EuroBasket 2025, veste Armani. Un rapporto di stima e di affetto che si è rinnovato nel tempo. La Nazionale azzurra indosserà il lutto durante Italia-Cipro di questo pomeriggio, ultima gara del girone di qualificazione dell’EuroBasket".
17:02
Eurobasket, la situazione del girone C: Pozzecco punta il primo posto
Già qualificata agli ottavi, l'Italia deve ancora capire in quale posizione terminerà il proprio cammino nel girone C (qui la situazione del raggruppamento). Battendo il fanalino di coda Cipro gli azzurri potrebbero finire primi se la Spagna campione in carica (e costretta a vincere per evitare una clamorosa eliminazione) in serata sconfiggerà la Grecia (secondi invece in caso di successo ellenico). Ancora da definire anche la situazione del gruppo D (comunque già qualificate Francia, Polonia, Israele e Slovenia), dal quale uscirà l'avversaria dell'Italia nell’ottavo di finale di Riga (domenica 7 settembre, orario da definire).
16:54
Italia con il lutto al braccio per Armani, Datome: "Se ne va un'icona"
Da Limassol, prima della sfida degli Europei di basket tra Italia e Cipro, Gigi Datome ha voluto dedicare un pensiero a Giorgio Armani, patron dell'Olimpia Milano (in cui l'ex cestista ha chiuso la carriera militandovi dal 2020 al 2023) scomparso all'età di 91 anni: "Un pensiero va prima di tutto alla sua famiglia - ha detto ai microfoni di 'Sky Sport' il coordinatore delle attività del settore squadre nazionali maschili -. Ricordo il suo supporto, continuo e con eleganza, non solo nel lavoro ma anche nella vita di tutti i giorni. È stato bello insieme ad altri compagni rappresentare il suo mondo nella pallacanestro. Se ne va un'icona del nostro tempo, un simobolo dell'Italia con il mondo ed è dunque giusto giocare oggi con il lutto al braccio".
16:46
I 12 azzurri protagonisti agli Europei di basket
Questa la lista dei 12 azzurri convocati per gli Europei di basket da Gianmarco Pozzecco, ct dell'Italia:
Danilo Gallinari (ala classe 1988, Vaqueros de Bayamon)
Nicolò Melli (ala/centro classe 1991, Fenerbahce)
Simone Fontecchio (ala classe 1995, Miami Heat)
Darius Thompson (guardia classe 1995, Valencia)
Giampaolo Ricci (ala classe 1991, EA7 Emporio Armani Milano)
Matteo Spagnolo (playmaker/guardia classe 2003, Baskonia)
Gabriele Procida (guardia/ala classe 2002, Real Madrid)
Saliou Niang (ala classe 2004, Virtus Bologna)
Marco Spissu (playmaker classe 1995, Casademont Saragozza)
Momo Diuof (ala/centro classe 2001, Virtus Bologna)
Nikola Angele (ala classe 1995, Virtus Bologna)
Alessandro Pajola (playmaker classe 1999, Virtus Bologna)
16:37
Niang si confessa: "Prima l'Italia e poi la Nba"
Tra gli azzurri protagonisti agli Europei di basket c'è Saliou Niang, finito nel mirino dei Cleveland Cavs, che si è 'confessato' in esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio: "Prima l'Italia e poi la Nba". LEGGI L'INTERVISTA
16:31
Il ct Pozzecco commosso per Polonara: il retroscena
Il ct azzurro Gianmarco Pozzecco ha dedicato il successo contro la Spagna al cestista azzurro Achille Polonara, costretto a saltare gli Europei a causa della leucemia mieloide contro cui sta combattendo, rivelando anche un retroscena. LEGGI TUTTO
16:24
Italbasket, successo di ascolti tv per la sfida vinta con la Spagna
Successo di ascoli tv per l'Italbasket in occasione della partita vinta contro la Spagna agli Europei: stando a quanto comunicato dalla Fip il match è stato seguito, su Rai2, da più di un milione di ascoltatori (1 milione e 76 mila) con il 6.1% di share di media (831.000 con il 4.5% di share nel primo tempo e 1.265.000 con il 7.5% di share nel secondo tempo).
16:19
Basket in lutto per la morte di Armani, patron dell'Olimpia Milano
Basket del mondo in lutto per la notizia della morte di Giorgio Armani, celebre stilista e patron dell'Olimpia Milano scomparso all'età di 91 anni, annunciata dall'omonimo gruppo a poche ore dalla sfida tra Italia e Cipro agli Europei. APPROFONDISCI
16:15
Italia-Cipro: dove vederla in tv e in streaming
La sfida tra Italia e Cipro, valida per l'ultima giornata del girone C degli Europei di basket, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI