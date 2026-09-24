Biglietti Maxima Roma-Napoli Basketball: dove acquistarli

Il grande basket torna protagonista nella Capitale. Il PalaEur ospiterà il confronto tra Maxima Roma e Napoli Basketball , appuntamento da seguire direttamente dagli spalti. La gara si giocherà domenica 27 settembre alle 18:15 e i biglietti per Maxima Roma-Napoli Basketball sono già acquistabili online. Scopri i biglietti disponibili e preparati a vivere la partita dal vivo .

Maxima Roma al debutto in Serie A contro Napoli

Quella contro Napoli avrà un significato particolare per Maxima Roma: sarà l’esordio in Serie A del nuovo progetto capitolino guidato da Matteo Cotelli, il nuovo allenatore con cui la squadra ha firmato un contratto triennale. Maxima Roma ha costruito un roster di respiro internazionale, puntando su profili come Aaron Holiday, Matt Ryan e Hunter Tyson, giocatore con esperienza maturata anche in NBA. Qui puoi consultare il calendario completo della Maxima Roma per la stagione 2026/27.

Dall’altra parte ci sarà un Napoli Basketball profondamente rinnovato e affidato a Jasmin Repesa. Tra i volti della nuova stagione spiccano Marco Spissu, John Petrucelli e Kaleb Tarczewski, giocatori di esperienza chiamati a dare qualità e solidità alla squadra.

La sfida del PalaEur sarà il primo vero test per capire fin dove potranno spingersi le due squadre.



Scopri i biglietti disponibili e vivi dal vivo l’esordio della Maxima Roma in Serie A.

Come acquistare i biglietti

Per assistere a Maxima Roma-Napoli Basketball è possibile acquistare i biglietti online attraverso il circuito Corriere dello Sport-Ticket. La pagina dell’evento consente di consultare le soluzioni disponibili e completare l’acquisto in pochi passaggi. I dettagli relativi a prezzi, settori e posti ancora acquistabili sono aggiornati direttamente sulla piattaforma e possono subire modifiche in base alla disponibilità.

Acquista subito i biglietti per Maxima Roma - Napoli Basketball.