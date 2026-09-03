Napoli Basketball, torna Markel Brown

Prodotto dell’Università di Oklahoma State, nel 2014-2015 vive la sua prima esperienza NBA con i Brooklyn Nets, dove gioca per due stagioni. Nel 2017-2018, dopo un’ottima prima parte di campionato in G-League con gli Oklahoma City Blue, 17.4 di media e con i Rio Grande Valley Vipers, 15.9 punti per partita, torna in NBA, questa volta con gli Houston Rockets.

Nel 2018-2019 vive la sua prima esperienza europea con il Darussafaka, nel massimo campionato turco, 10.5 di media per partita e 3.8 rimbalzi. Con la squadra turca gioca anche in Eurolega, massima Competizione Continentale. Dopo un nuovo campionato di G-League, ancora ad Oklahoma, Brown torna in Europa giocando, nella stagione 2020-2021, con l’Hapoel Eilat in Israele, 12.9 punti di media e, successivamente, nel campionato belga con il Giants Antwerp, 13.4, 3.8 rimbalzi e 2.9 assist, disputando anche la Fiba Europe Cup.

Nel 2022-2023 gioca una straordinaria stagione con Varese, risultando tra i migliori giocatori del campionato, realizzando 16.9 punti e 4 rimbalzi per gara, raggiungendo la post-season con la società lombarda. Dopo l’inizio di stagione in Spagna a Girona, nel 2023-2024 vive la sua prima esperienza a Napoli, 12.2 punti di media per partita, conquistando la Coppa Italia. Nelle ultime due stagioni ha giocato con la Pallacanestro Trieste, ancora in Serie A1, centrando in entrambe le stagioni i playoff, realizzando 15.5 punti di media e 5.1 rimbalzi nel Campionato 2024-2025, affermandosi anche in Champions League, chiudendo a 12.2 punti di media e 3.6 nella Competizione Europea".