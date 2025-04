Biancolino, l'intervista: "Avevo promesso l'Avellino in Serie B a mio papà"

Un pareggio sul campo della Turris, la vittoria contro il Foggia, poi quella di Crotone e altre quattro ancora.

«Sapevo che solo le vittorie potevano farmi continuare a guidare l’Avellino».

Quando ha capito di potere vincere il campionato?

«Con il gol del pareggio sul campo del Cerignola, firmato nel recupero da De Cristofaro, ex di turno, evitando la fuga di quella che era la capolista. Un altro segnale, come i tanti ricevuti in questi mesi».

Come ha vissuto questa promozione?

«Abbiamo festeggiato coi tifosi fino alle prime luci dell’alba, poi sono tornato a Montevergine per ringraziare la Madonna, ero andato due ore prima dell'allenamento con la prima squadra, per invocare un sostegno di cui avevo bisogno, puntualmente arrivato».

Ringraziamenti particolari?

«A mia moglie Mary, con cui ho condiviso amarezze e delusioni ricevendo sostegno e incoraggiamento, poi i miei figli Diego e gli altri due che studiano a New York, Giovanna e Vincenzo che porta il nome di mio padre».

Al suo papà aveva fatto una promessa, vero?

«Per me ha fatto sacrifici enormi, mi ha sempre sostenuto e spronato. Dopo le quattro promozioni con l'Avellino, gli promisi che qui avrei vinto pure da allenatore».

E’ stato di parola.

«Gli ho portato i fiori al cimitero. Non ha avuto il tempo per vedermi felice, ma l'ho sentito costantemente vicino».

Lei è molto legato alla famiglia.

«Per me è tutto ma sono capace di leg armi pure agli estranei, in modo sincero, fino a quando non ricevo delusioni».

Quali le più cocenti?

«Una su tutte, il 18 dicembre 2013, Juventus Stadium gara di Coppa Italia, ero in panchina mentre l’Avellino perdeva 3-0. Avevo 36 anni, al tramonto della carriera di attaccante, in tribuna tutta la mia famiglia in attesa di vedermi entrare in campo, sarebbe stato bello chiudere la carriera con quella soddisfazione. Dall'allenatore aspettavo un segnale che non arrivò».

Allenatore, chi era?

«Rastelli».

Che è tornato tre anni fa ad Avellino per vincere il campionato, poi esonerato.

«Ed invece l'Avellino in B l'ho portato io».