Abodi e la Figc: stesso consiglio, cambierà qualcosa?

«Non saremmo mai dovuti arrivare a questo punto». Il ministro Abodi , durante l’evento “Sport in famiglia” , ieri è stato critico sull’ultimo cortocircuito del calcio , quello generato da uno scontro in campo aperto con la Prefettura sull’orario del derby di oggi , risolto con un’intesa in corner per il fischio d’inizio alle 12 e un maxi-piano di sicurezza per scongiurare pericoli vista la concomitanza delle finali degli Internazionali. «Sarebbe stato opportuno evitare di andare davanti al Tar a farsi dire di mettersi d’accordo», ha aggiunto il titolare del dicastero per lo Sport. Che poi ha commentato le candidature alla Figc di Malagò e Abete . «Il consiglio federale sarà sempre lo stesso», ha ricordato.

Figc, Abodi sui programmi: "Tutti buoni, la differenza la fa la loro attuazione"

Come avevamo evidenziato, ogni componente ha ripresentato le stesse figure che avevano governato con Gravina, a eccezione della Lega Pro dove la competizione interna tra Gallazzi (Alcione) e Macchia (Potenza) appare totalmente sbilanciata a favore del primo. È come se cadesse un governo ma cambiasse solo il premier.

«Ne prendo atto - ha detto il ministro - ma vorrei capire se le colpe fossero tutte di Gravina o se il consiglio ha qualche responsabilità. Mi auguro che non cambiando le persone cambi il risultato». Stoccata finale sui programmi: «Sono tutti buoni, la differenza la fa la loro attuazione. Questi programmi viaggiano da quasi 20 anni, non c’è nessuna novità, l’unica è che si riescano a fare le cose».