Elezioni nuovo presidente Figc diretta: segui la votazione e chi sarà eletto tra Malagò e Abete LIVE

Oggi la Federazione Italiana Giuco Calcio eleggerà con l'Assemblea Elettiva, i suoi nuovi consiglieri e il suo nuovo presidente dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, consegnate a seguito della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale 2026 . A Roma, dalle 11 in seconda convocazione, i 274 delegati delle diverse componenti federali saranno chiamati a scegliere tra i due candidati: Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e presidente della "Fondazione Milano Cortina 2026", e Giancarlo Abete , già alla guida della Figc dal 2007 al 2014 e oggi presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Per avere la "fumata bianca" servirà il 50% più uno dei voti, con un massimo di tre scrutini. Segui la giornata delle elezioni dei consiglieri e del nuovo presidente della Federcalcio con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio .

10:51

Il nuovo ct dopo la scelta del presidente

Giornata di annunci in Figc: dopo la scoperta del nuovo presidente federale, poi nei prossimi giorni chiunque sarà eletto tra Abete e Malagò dovrà nominare il nuovo allenatore della Nazionale. Dovesse vincere Malagò sarebbe Roberto Mancini in pole position, per un gran ritorno sulla panchina azzurra

10:45

Sara Gama: "Io vicepresidente? Non parlo di ruoli"

"Io vicepresidente? Non parlo di ruoli, sono tante le cose da fare e anche quelle che faccio con l'Assocalciatori. Ora l'importante è che le cose si facciano. Siamo tutti a disposizione come Assocalciatori. L'importanza di un direttore tecnico per risollevare il calcio italiano? Calciatori e calciatrici sono sempre a disposizione per fare tutto. Ma non basta una figura sola a risolvere i problemi del calcio italiano. Ne servono diverse in tanti ruoli, dobbiamo lavorare uniti", ha detto Sara Gama, consigliera federale della Figc e vicepresidente AIC, entrando all'assemblea elettiva della Federcalcio

10:40

Gravina: "Sarei dovuto andare via prima"

"Faccio tantissimi auguri e un grande in bocca al lupo a entrambi ai candidati, il calcio continuerà ad essere in buone mani chiunque sarà il presidente. Io ho lasciato un percorso di visione, nel mio documento c'e tutto, ci sono tutte le mie idee. Se tornassi indietro cosa non rifarei? Sarei dovuto andato via prima, di cose ne abbiamo fatte tante", ha detto il presidente dimissionario della Figc, entrando all'assemblea elettiva della Federcalcio

10:35

Il sistema di voto per il presidente FIGC e le percentuali

Sono 516 voti complessivi con una ripartizione precisa, questi i numeri esatti:

Serie A – 20 delegati (il voto di ciascuno ne vale 4,644 per una somma complessiva di 92,88: 18%;

Serie B – 20 delegati (1,548 per una somma totale di 30,96): 6%;

Lega Pro – 57 delegati (1,086 per una somma totale di 61,902): 12%;

LND – 99 delegati (1,772 per una somma totale di 175,428): 34%;

Calciatori – 52 delegati (1,984 per una somma totale di 103,168): 20%;

Allenatori – 26 delegati (1,984 per una somma totale di 51,584): 10%.

10:27

L'abbraccio tra Abete e Malagò

Ecco l'incontro tra i due candidati

10:18

Malagò e Abete: da chi sono sostenuti

Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e poi alla guida della Fondazione Milano Cortina, è sostenuto da Lega Serie A, Serie B, Assocalciatori e Assoallenatori. Mentre Giancarlo Abete, già presidente della FIGC dal 2007 al 2014, è invece l'attuale numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, la componente che lo sostiene e che pesa il 34% nella torta elettorale

10:10

Abete: "Ogni volta che si viene eliminati da un Mondiale..."

"Sarebbe incredibile che dopo le dimissioni del presidente Gravina si ricostruisse lo stesso Consiglio Federale senza avere un confronto sui contenuti perché il problema non è la qualità della persona. Giovanni Malagò è una persona di grande qualità. Il problema è semplicemente sciogliere dei nodi che non sono stati sciolti. Fortunatamente in Federazione il presidente non ha il potere di Trump e quindi come tale c'è tutta la dimensione collegata al valore della presenza e dei contenuti delle componenti. Noi abbiamo un diritto di veto, abbiamo un diritto di intesa. Abbiamo quindi un ruolo centrale da parte dei componenti del Consiglio Federale e quindi come tale questo ruolo va esercitato. Ogni volta che si viene eliminati dal Mondiale continuare nello stesso modo senza un'assunzione di responsabilità non fa bene al mondo del calcio, questo è il senso della mia candidatura", ha detto entrando nell'hotel romano

10:10

La rivoluzione inizia dal basso

È un Mondiale divertente e seguito. Molto più di quello autunnale in Qatar, molto meno di quello indimenticabile del 2006. Il livello del gioco e delle giocate è appena discreto, ma non possiamo sorprenderci. L’abbassamento della qualità degli interpreti ha peraltro contribuito alla crescita in termini di risultati delle nazionali medie e piccole che puntano quasi esclusivamente sulla tattica. La questione - lo sottolineo - non è solo banalmente estetica. Nessuna sorpresa, dicevo. Da tempo viviamo stagioni piene zeppe di partite, il più delle volte inutili e noiose: ne possiamo seguire a decine ogni settimana, raramente assistiamo a spettacoli dai contenuti tecnici elevati. Questo Mondiale comunque non ci riguarda direttamente: stiamo inseguendo con notevole fatica e troppi ostacoli e distrazioni un futuro accettabile. Oggi - il passaggio è importante - avremo il nuovo presidente del calcio italiano e subito dopo il ct. Salvo imprevisti paragovernativi, Malagò e Mancini e insomma esploderanno altre polemiche social (e trivial) sul ritorno del “traditore jesino”; polemiche fisiologiche, ma anche giustificate. Toccherà a Roberto provare ad attenuarne la portata...

LEGGI IL COMMENTO DEL DIRETTORE IVAN ZAZZARONI

10:05

Elezioni Figc, come funziona e come si vota: ecco il regolamento

Sono 273 i dirigenti che oggi voteranno i consiglieri e il nuovo presidente della Figc. Ieri sera sono andati in scena gli ultimi incontri alla presenza dell’uno o dell’altro candidato. La preferenza si esprime a scrutinio segreto con voto elettronico. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi. Con due soggetti in corsa, il nuovo capo del calcio verrà scelto quasi certamente già al primo scrutinio. Ai fini del calcolo delle maggioranze, il complesso dei voti (ponderati) spettanti ai delegati è pari a 516. In conformità all’art. 22 dello Statuto, l’assemblea è costituita in 2ª convocazione con la presenza di almeno il 35% dei delegati (96 votanti), cioè almeno un terzo della platea.

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