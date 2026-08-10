Oggi i calendari della Serie D
Alle 14.30 tutte le gare del campionato nei nove gironi svelati sui profili social della Lnd-Serie D. Grande attesa tra le 162 squadre. Ampi resoconti anche sul nostro sito. Domani li troverete sul giornale del Corriere dello Sport-Stadio in edicola: da non perdere
ROMA - Tutto è pronto. Tra poche ore (14.30) tutte le gare del campionato nei nove gironi della Serie D 2026-27 svelati sui profili social della Lnd-Serie D. Grande attesa tra le 162 squadre. Ampi resoconti anche sul nostro sito. Domani li troverete sul giornale del Corriere dello Sport-Stadio in edicola: da non perdere.
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