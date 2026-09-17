Palanca per sempre, un monumento al Ceravolo

CATANZARO (Carlo Talarico/Liopress) - Dopo le statue dedicate a Cristiano Ronaldo e Alessandro Gabrielloni, eccone un’altra per un calciatore vivo e vegeto. Stamattina, infatti, Catanzaro omaggia il suo campione di sempre, Massimo Palanca (367 presenze con 133 reti), che sarà accolto dal presidente Floriano Noto che ha già ritirato la maglia col numero 11 tre stagioni addietro. La statua, dedicata al calciatore che più di ogni altro ha legato il proprio nome alla storia dell’Us Catanzaro, è posta nella piazza antistante lo stadio Ceravolo e la sua realizzazione rientra in alcuni interventi volti ad abbellire spazi cittadini puntando su identità e protagonisti della storia locale. Palanca ha scritto pagine uniche nella storia del calcio con il particolare record di 13 gol segnati direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo, facendolo diventare leggenda anche grazie al numero 37 del suo piedino di fata ed al suo sinistro velenoso.