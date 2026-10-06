Da Malagò a...Malagò: eletto il commissario Figc

La Lega Serie A: "Malagò Commissario, condividiamo la soluzione"

Il comunicato ufficiale dell'organizzazione sulla nuova nomina dell'ex presidente del CONI: "Non comprendiamo le reali ragioni del commissariamento"
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 06.10.2026, 18:16

Lega Serie Amalagò

In giornata è arrivato il via libera definitivo: Giovanni Malagò abbandona la presidenza e diventa il Commissario Straordinario della FIGC. Il passaggio ha ottenuto l'appoggio compatto del mondo sportivo. Prima la Giunta del CONI ha approvato senza voti contrari la proposta avanzata dal presidente Luciano Buonfiglio. Poi anche il Consiglio Nazionale ha ratificato la scelta all'unanimità. Toccherà ora alla gestione commissariale condurre la Federcalcio fino al ritorno alle urne, previsto non oltre il 31 gennaio 2027. La decisione ha inevitabilmente scatenato le reazioni del mondo del calcio, in primis quella della Lega Serie A.

 

Mancini e Malagò insieme in campo all'Aniene: le foto alla finale della Coppa Canottieri
Guarda la gallery

 

Lega Serie A: "Non comprendiamo le reali ragioni del commissariamento"

Nel comunicato della Lega si legge così: "La Lega Calcio Serie A prende atto con favore della decisione assunta dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale del Coni di affidare l'incarico di Commissario a Giovanni Malagò, già scelto a suo tempo dalla Lega come candidato alla presidenza della Figc".

 

Riqualificazione Stadio Olimpico, ecco come diventerà: le foto del progetto
Guarda la gallery

 

La nota ufficiale prosegue: "Senza entrare nel merito di una vicenda della quale si continua a non comprendere le reali ragioni, la Lega condivide pertanto la soluzione individuata, ritenendola opportuna in una fase durante la quale resta prioritario proseguire i lavori su dossier di particolare rilevanza quali la riforma legislativa all'esame del Senato, l'organizzazione di Euro 2032, il calendario e i rapporti internazionali". 

 

 

Tutte le news
Calcio

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS