La Lega Serie A: "Malagò Commissario, condividiamo la soluzione"
In giornata è arrivato il via libera definitivo: Giovanni Malagò abbandona la presidenza e diventa il Commissario Straordinario della FIGC. Il passaggio ha ottenuto l'appoggio compatto del mondo sportivo. Prima la Giunta del CONI ha approvato senza voti contrari la proposta avanzata dal presidente Luciano Buonfiglio. Poi anche il Consiglio Nazionale ha ratificato la scelta all'unanimità. Toccherà ora alla gestione commissariale condurre la Federcalcio fino al ritorno alle urne, previsto non oltre il 31 gennaio 2027. La decisione ha inevitabilmente scatenato le reazioni del mondo del calcio, in primis quella della Lega Serie A.
Lega Serie A: "Non comprendiamo le reali ragioni del commissariamento"
Nel comunicato della Lega si legge così: "La Lega Calcio Serie A prende atto con favore della decisione assunta dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale del Coni di affidare l'incarico di Commissario a Giovanni Malagò, già scelto a suo tempo dalla Lega come candidato alla presidenza della Figc".
La nota ufficiale prosegue: "Senza entrare nel merito di una vicenda della quale si continua a non comprendere le reali ragioni, la Lega condivide pertanto la soluzione individuata, ritenendola opportuna in una fase durante la quale resta prioritario proseguire i lavori su dossier di particolare rilevanza quali la riforma legislativa all'esame del Senato, l'organizzazione di Euro 2032, il calendario e i rapporti internazionali".
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