La Lega Serie A: "Malagò Commissario, condividiamo la soluzione"

In giornata è arrivato il via libera definitivo: Giovanni Malagò abbandona la presidenza e diventa il Commissario Straordinario della FIGC. Il passaggio ha ottenuto l'appoggio compatto del mondo sportivo. Prima la Giunta del CONI ha approvato senza voti contrari la proposta avanzata dal presidente Luciano Buonfiglio. Poi anche il Consiglio Nazionale ha ratificato la scelta all'unanimità. Toccherà ora alla gestione commissariale condurre la Federcalcio fino al ritorno alle urne, previsto non oltre il 31 gennaio 2027. La decisione ha inevitabilmente scatenato le reazioni del mondo del calcio, in primis quella della Lega Serie A.