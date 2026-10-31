Salernitana, Di Bari missione riscatto: «Io ho fame»
La società ricomincia dall'erede di Serse Cosmi che ha idee semplici e chiare. «Campionato difficile. L'obiettivo? Ricompattarci subito»
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SALERNO - Fame, intensità, calciatori nei ruoli giusti. Vito Di Bari si presenta così, con concetti semplici e precisi. «Questa è per me una grande opportunità, sento – sottolinea - di poter incidere in questo percorso e sono onorato. Sono giovane, motivato, ho fame. La squadra ha qualità importanti, che ha dimostrato solo in poche occasioni. Può giocare con più sistemi di gioco. Ma ciò che conta è l’intensità, andare forte. Come giocheremo contro il Savoia? Abbiamo ancora dei dubbi, tattici e di scelte individuali». Probabilmente la Salernitana tornerà alla difesa a 4 e Di Bari potrebbe optare per il 4-4-2 o per il 4-3-3. «Questo campionato è più difficile di quello precedente, è molto equilibrato. Oggi siamo indietro ed è difficile porsi degli obiettivi finali. Dobbiamo fare gruppo, la cosa importante è l’unione. Dobbiamo pensare gara dopo gara. I ragazzi mi hanno dato una disponibilità incredibile, hanno la stessa fame che ho io. Siamo ai primi di novembre, abbiamo tutto il tempo per recuperare». Tra i convocati si rivedono Achik ed Heinz. «Achik sposta l’equilibrio in questa categoria e per me è un esterno», dice di Bari. Davanti giocherà Lescano: «È un attaccante d’area, bisogna metterlo nelle condizioni giuste per segnare. Anche lui può spostare l’equilibrio». Accanto a Di Bari c’erano l’ad Pagano ed il ds Faggiano. «Ora – conclude Di Bari - è fondamentale recuperare i tifosi. Vogliamo portare la Salernitana più in alto possibile. Oggi dire che questa squadra potrà vincere il campionato sarebbe presuntuoso. Cerco di creare connessioni importanti tra calciatori e allenatore. Il Savoia l’ho già incontrato, corre, accetta i duelli, può metterti in difficoltà, ma ti concede anche tanto. La Salernitana, però, deve pensare a se stessa».
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