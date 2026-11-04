Figc, Lotito presenta la candidatura come consigliere federale

Claudio Lotito vuole tornare a ricoprire un ruolo nella Figc. Il presidente della Lazio ha presentato ufficialmente la propria candidatura per entrare nel Consiglio Federale della Federcalcio. Il numero uno biancoceleste si è recato personalmente nella sede della Federazione nella mattinata di oggi, mercoledì 4 novembre, per depositare la documentazione necessaria.

Lotito e il ritorno in Figc: la candidatura indipendentemente dal nuovo presidente

Si tratta di una decisione significativa per il patron della Lazio, che dal 3 febbraio 2025 non ricopre più alcun incarico all'interno della Figc. A distanza di circa ventuno mesi, Lotito ha dunque deciso di rimettersi in gioco, puntando a riconquistare un posto nell'organismo che partecipa alle principali decisioni del calcio italiano. La candidatura arriva in una fase delicata per gli equilibri federali, con Giovanni Malagò e Adriano Galliani indicati come i due protagonisti della corsa alla presidenza. La volontà di Lotito, tuttavia, sarebbe quella di rientrare nel Consiglio Federale a prescindere da chi sarà eletto alla guida della Figc.