Mourinho: "Tornerò sicuramente ad allenare in Portogallo"

José Mourinho è tornato nella sua terra per un’amichevole tra il suo Fenerbahce e il Portimonense, vinta dai turchi per 2-1. Ma a prendersi la scena, come spesso accade, è stato proprio lo Special One. In conferenza stampa, dopo il match, Mourinho ha parlato con grande chiarezza del suo futuro: "Tornerò sicuramente in Portogallo. Non è ancora successo, ma succederà".