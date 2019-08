Pareva indirizzato verso la Fiorentina, alla fine invece Radja Nainggolan andrà al Cagliari, ha scelto il grande ritorno. C'è stato l'incontro fra i club e l'Inter ha dato l'ok per il trasferimento in Sardegna. Per il belga, che ha vestito la maglia rossoblù dal 2010 al 2014, sono già state fissate le visite mediche per lunedì, mentre domani e domenica l'ex Roma si allenerà con i suoi nuovi compagni.