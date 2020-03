Aouar: "Interesse della Juventus? Sono orgoglioso"

LIONE - "Le voci di mercato sull'interesse della Juventus? Mi rendono orgoglioso". Sono le parole di Houssem Aouar, stella del Lione e obiettivo di mercato della Juventus, che ha parlato in conferenza stampa. "Rimango concentrato sul finale di stagione, possiamo ancora vincere un titolo ed eliminare una grande squadra come la Juve". Domande anche sulla partita contro i bianconeri in Champions League: "La vittoria in Champions? Ci ha dato fiducia, Ora troviamo più automatismi e ci muoviamo di più nella metà campo avversaria.".

