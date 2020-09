Cagliari, Carta: "Nainggolan, ultimi giorni decisivi"

CAGLIARI - Nainggolan sempre nel mirino. Ma ci vuole anche il sì dell'Inter. "Sarà una trattativa che magari - ha detto il direttore sportivo Pierluigi Carta - può risolversi negli ultimi giorni ma non dipende solo da noi". Ma c'è un altro nome importante che balla, questa volta in uscita. "Per Joao Pedro c'è stato un approccio del Torino - ha spiegato Carta - ma per privarci di un giocatore così importante ci devono essere validi presupposti. C'è un bel percorso per lui a Cagliari". E poi, più in generale, parlando dei big richiesti dalle altre squadre: "Certo - ha detto - man mano che ci si avvicina alla chiusura del mercato è sempre più difficile un movimento importante in uscita, anche perché poi bisogna trovare subito un sostituto". Il Cagliari sarà molto attivo in questi ultimi giorni. "La squadra va puntellata - ha spiegato - cercheremo di centrare tutti i nostri obiettivi, ma sarà una settimana dura ". Possibilità per l'arrivo di Schone? "Non l'abbiamo mai trattato", ha detto.

