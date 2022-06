Palermo, con il closing arriva Brunori

PALERMO - Con il cambio di proprietà del Palermo, potrebbe anche chiudersi positivamente l'operazione Brunori. Proprio ieri Castagnini ha incontrato dirigenti della Juve e agenti del giocatore, per gettare le basi sulla questione. Ancora non si è arrivati ai dettagli, ma c'è la volontà ragazzo vuol continuare a Palermo con Baldini allenatore, Il tutto chiaramente a meno di offerte clamorose dalla Serie A. Si ragiona quindi sulla possibilità dell'acquisto dell'intero cartellino, con un contratto quadriennale, attorno ai 3.5 milioni più bonus. Dopo l'ufficializzazione della nuova proprietà, ci sarà un nuovo incontro tra le parti per capire se l'affare può andare in porto.