Mudryk, che rimpianto: è vicinissimo ad un club inglese

Lo volevano Salernitana, Torino e Juventus. Ma la scorsa estate non ci sono state le condizioni per portarlo in Italia e, così, il suo prezzo è salito, superando i 50 milioni di euro. Stiamo parlando di Mykhaylo Mudryk, talento dello Shakhtar, sempre più vicino al trasferimento in Premier League. L'Arsenal, forse del sì del ragazzo, resta in pole position e determinata a chiudere l'affare in tempi rapidi. L'obiettivo dei Gunners è quello di evitare un ritorno del Chelsea. “Noi non possiamo comprarlo - le parole del suo ex allenatore Roberto De Zerbi -. È un giocatore fantastico. Conoscendo il suo valore, in futuro più vincere il Pallone d’oro”. Il prezzo intanto è già fissato: siamo sui 70 milioni di euro, non euro di meno, garantiscono dall’Ucraina. Mudryk è molto apprezzato per la sua duttilità. Può giocare su entrambe le fasce d’attacco, ma anche come trequartista. Insomma, dopo Enzo Fernandez ecco un altro grande rimpianto per le società italiane.