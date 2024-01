Diretta calciomercato, segui tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Otto giorni alla fine del mercato di riparazione, caccia ai rinforzi per affrontare il rush finale in Serie A e nei top 5 campionati europei. Rileggi gli aggiornamenti in tempo reale e le novità del giorno su acquisti e cessioni delle squadre italiane ed estere.

11:15

Ghana, esonerato Hughton

Il Ghana ha esonerato Hughton dopo l'eliminazione dalla fase a gironi della Coppa d'Africa

10:55

Monza, attese le firme di Popovic e Zerbin

Il Monza attende Popovic e Zerbin. Dopo le visite mediche, i due calciatori approderanno alla corte di Palladino in giornata

10:40

L'Udinese su Van Breemen

Per il post Nehuen Perez, il preferito dell'Udinese resta Finn Van Breemen del Basilea. L’ultima offerta dei friulani, a fronte di una richiesta intorno ai 5, è sui 2,5 milioni: c’è quindi ancora una distanza ma con la cessione dell’argentino, al centro di una trattativa molto avviata con il Napoli, la proposta può aumentare e la distanza di conseguenza ridursi

10:25

Cluj, risoluzione per Mandorlini

Mandorlini non è più l'allenatore del Cluj. Il tecnico italiano ha firmato la risoluzione consensuale con il club

10:11

Juve, domani Kean fa visite con l'Atletico

L'attaccante della Juventus, Moise Kean (23), domani sarà a Madrid per cominciare la sua avventura con l’Atletico, che lo ha preso in prestito oneroso: visite mediche e via, a disposizione di Simeone.

10:03

Napoli, Perez si avvicina: la cifre

Nehuen Perez si avvicina al Napoli. La richiesta dell’Udinese è 20 milioni di euro, Adl s’è spinto fino a 17 milioni: ci siamo, insomma, anche perché Nehuen sarebbe più che felice di cominciare un nuovo ciclo con i campioni d’Italia.

9:55

Lazio, Candreva si propone

Antonio Candreva, sotto contratto con la Salernitana fino al 2025, tornerebbe volentieri alla Lazio di Sarri. Il giocatore è stato proposto, ma l’età è un ostacolo.

9:46

Roma, vicino il colpo Angelino

La Roma è vicina ad Angelino del Lipsia, esterno sinistro, 27 anni, in prestito al Galatasaray. Il club giallorosso ha l'accordo con il giocatore e ora cerca quello con il Lipsia. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:36

Bernardeschi si è offerto alla Roma

L'ex Juve e Fiorentina Federico Bernardeschi è sempre più determinato a rientrare in Italia: per questo, dopo i contatti con la Juve, si è offerto anche alla Roma di De Rossi, che conosce benissimo.

9:24

Fiorentina, Barone: "Ikoné non è in vendita"

Il dg della Fiorentina Joe Barone ha appena annunciato ai canali ufficiali del club: "Ikoné non è in vendita, non è sul mercato e non andrà alla Roma. Chiedo ai tifosi di stare accanto a lui e al gruppo". (LEGGI LA NOTIZIA)

9:20

Roma, fatta per Vina al Flamengo

Matias Vina torna in Brasile: è fatta per il suo trasferimento al Flamengo. Alla Roma andranno 8 milioni più bonus. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:11

Napoli, la maxi-clausola di Osimhen

Victor Osimhen ha rivelato di aver già deciso il proprio futuro. Il bomber nigeriano è legato al Napoli fino al 2026 con un contratto fornito di una maxi clausola rescissoria, compresa tra 120 e 130 milioni di euro. (LEGGI LA NOTIZIA)

8:50

Lazio, Rafa Silva spinge

La Lazio pensa a Rafa Silva. Piace a Sarri, è un jolly d’attacco, può ricoprire tutti i ruoli del tridente. Compirà 31 anni a maggio. L’attaccante vorrebbe diventare subito biancoceleste, ma il Benfica fa muro. (LEGGI LA NOTIZIA)

8:41

Napoli, arrivano Dendoncker e Perez

Napoli scatenato sul mercato: i prossimi due colpi di De Laurentiis potrebbero essere Dendoncker a centrocampo e Perez in difesa. (LEGGI LA NOTIZIA)

Roma