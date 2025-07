Inter, Calhanoglu tace sul suo futuro. Intanto Rios flirta con i nerazzurri

Continuano a rincorrersi le voci e le indiscrezioni, ma sul piatto il Galatasaray non ha messo ancora nulla per l’Inter . I nerazzurri attendono qualche contatto e la relativa offerta per Hakan Calhanoglu , nonostante ormai da alcune settimane dalla Turchia arrivino segnali inconfutabili. I nerazzurri sono disposti ad ascoltare la controparte, ma tutto ruota attorno alla richiesta economica che si attesta attorno ai 30-35 milioni senza la voglia di fare particolari sconti. Questo aspetto però frena il club turco, che solitamente offre più per gli stipendi dei giocatori e meno per pagare il prezzo del cartellino. Inoltre i campioni di Turchia sono molto attivi anche sul canale Osimhen , che vorrebbero stabilmente portare in squadra per dare garanzie all’attacco. La situazione dunque è a un bivio, con l’Inter che aspetta alla finestra e i rumors che si rincorrono in Turchia, dove anche ieri si è parlato della volontà di Calhanoglu di trasferirsi a Istanbul per tornare in patria assieme alla moglie. Alle intenzioni, però, per adesso non seguono azioni concrete che darebbero un’accelerata sia per il futuro di Calhanoglu sia per la necessità dell’Inter di riorganizzare il proprio centrocampo .

Inter, le alternative

In attesa di qualche movimento ufficiale, anche lo stesso regista vuole capire quale piega prenderà la telenovela e continua a non chiudere alcuna porta, come del resto dimostrato con il post social dopo il duro sfogo di capitan Lautaro a Charlotte. L’Inter senz’altro vuole cautelarsi in vista della prossima stagione e una possibile cessione di Calhanoglu riempirebbe il salvadanaio per investire altrove quelle somme e non indebolire il centrocampo. Uno dei nomi più gettonati è quello del colombiano Rios del Palmeiras, che a 25 anni si sente pronto per il grande salto nel calcio europeo. Dopo l’eliminazione dal Mondiale per club maturata per mano del Chelsea, il classe 2000 infatti non ha smentito alcuna voce: «Ne sento parlare anche io, ma sono speculazioni. Al mio club non è ancora arrivato nulla». Dunque se qualcuno ha l’offerta in canna, dovrà farsi avanti con i brasiliani. Meno agevole da percorrere sembra il canale per Ederson, visto che il presidente Percassi ha nuovamente ribadito che il giocatore non si muoverà da Bergamo. In più c’è anche una questione economica, visto che l’atalantino viene valutato sui 60 milioni. Tra chi conosce già il calcio italiano c’è anche Frendrup del Genoa, club con cui balla l’interesse per il difensore De Winter. Appare difficile pensare che arriveranno entrambi, ma qualche discorso può essere approfondito inserendo nella trattativa il prestito di Valentin Carboni, pedina che interessa ai liguri per la prossima stagione.

Inter, le altre voci di mercato

Non trova seguito, infine, quanto trapelato dalla Spagna, dove Ter Stegen sarebbe stato accostato all’Inter in merito a un possibile addio di Sommer, anche lui tentato dal Galatasaray. Difficilmente il tedesco in estate rimarrà in Catalogna ma l’Inter non sta pianificando nessun approccio: la staffetta che promuoverà Josep Martinez titolare è stata programmata da tempo in casa nerazzurra.