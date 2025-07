Inter, c'è l'incognita sul ritiro estivo: manca ancora il programma delle amichevoli

MILANO - Secondo blitz di Chivu in viale Liberazione , nello spazio di appena due giorni. Dopo la riunione di lunedì sera, infatti, il tecnico rumeno ha fatto il bis ieri pomeriggio. Del resto, come già emerso, la sua intenzione è quella di frequentare spesso la ‘sede nerazzurra. Ad ogni modo, quello di ieri è stato un meeting dedicato innanzitutto alla definizione degli ultimi aspetti della fase di preparazione alla prossima stagione.

Le prossime tappe

Il raduno, alla Pinetina, è stato ufficializzato per il prossimo 26 luglio. Ci sarà l'adunata dei reduci del Mondiale per club. Chi ha concluso prima l'avventura iridata, invece, tornerà a lavorare con qualche giorno di anticipo, quinti attorno al 22.

L'attesa

Quello che manca è il programma delle amichevoli, che dovrebbe essere comunicato all'inizio della prossima settimana. In ogni caso, sono 4 le uscite previste per la prima metà del mese di agosto. Con la prova generale del campionato (l'Inter debutterà lunedì 25 contro il Torino) che dovrebbe andare in scena a Monza.

La campagna abbonamenti

Intanto, oggi dovrebbe anche essere il giorno dell'apertura della campagna abbonamenti. Rispetto al passato, il club nerazzurro ha scelto di andare un po' lungo, preferendo attendere la conclusione del Mondiale per club.