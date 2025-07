Da Vlahovic a Kolo Muani e Weah, Comolli dice tutto sul mercato della Juve: “Dusan può partire…”

Comolli e i suoi primi due mesi alla Juve

"Non penso ci siano difficoltà o comunque niente che non mi aspettassi - ha detto il dirigente francese -. Il potenziale del club è incredibile, con tutto il rispetto per altri club l'altra società con questa grandezza è il Liverpool. Ogni persona al mondo parla della Juve". E ancora: "Penso che, più delle difficoltà, oggi la sfida, non mia personale ma di tutti quelli che lavorano con la società, sia convincere le persone che possiamo tornare a vincere, questo è il nostro unico obiettivo giornaliero, questa è la sfida ed è affascinante. Non prometto di vincere subito ma stiamo lavorando per farlo".

La situazione di Vlahovic e la trattativa per Kolo Muani

Poi le parole sul mercato della Juve, partendo dal 'caso' Vlahovic (scadenza nel 2026 e uno stipendio da 12 milioni netti a stagione) e dalla trattativa con il Paris Saint-Germain per riportare in bianconero Kolo Muani (dopo il prestito della passata stagione) e rinforzare con lui un attacco in cui è già arrivato lo svincolato David: "Vlahovic può partire alla giusta offerta, siamo d’accordo. Kolo Muani vuole tornare a giocare con noi e ci stiamo lavorando. Con David e Vlahovic non abbiamo ansia, vedremo".

Il 'caso' Douglas Luiz e la 'replica' all'agente di Weah

Altri due 'casi' dell'estate juventina sono stati poi il ritardo di Douglas Luiz nel presentarsi in ritiro e le stoccate lanciate contro la società dall'agente di Weah, elemento in uscita. Così Comolli sul centrocampista brasiliano: "Il giocatore ha mancato di rispetto ai suoi compagni. Tutti devono rispettare la maglia che indossano. Ha poi chiesto scusa a tutti, giocatori, allenatori e a me". Per quanto riguarda Weah invece, "vuole andare al Marsiglia - ha detto il direttore generale bianconero -, ma nel calcio non si può scegliere una squadra perché se non arriva l’offerta giusta, si resta ai margini. E l’offerta non è ancora arrivata".