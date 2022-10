Ajax-Napoli, le pagelle: Spalletti show, la scuola olandese è bocciata

E' uno show indimenticabile del Napoli, quello che è andato in scena stasera alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, dove i ragazzi di Spalletti si sono imposti a valanga nella terza giornata di Champions League. L'Ajax di Alfred Schreuder è uscito sconfitto per 6-1 davanti al proprio pubblico, con gol azzurri di Raspadori (doppietta), Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone. Il Napoli veleggia a punteggio pieno, con 9 punti, in vetta al gruppo A.

Ajax-Napoli 1-6, tabellino e statistiche Napoli: 10 Il Napoli è la prima squadra italiana capace di realizzare più di 10 reti nelle prime tre partite della fase a gironi della Champions League: la formazione partenopea ha battuto 4-1 il Liverpool al Maradona, 3-0 i Rangers a Glasgow e 6-1 l'Ajax oggi. Nessuna squadra aveva mai segnato sei gol alla formazione olandese nelle coppe europee. I tifosi durante il minuto di silenzio: 10 Toccante il minuto di silenzio prima della gara, in memoria delle vittime della recentissima tragedia nello stadio di Malang, in Indonesia. Tutti i tifosi della Cruyff Arena partecipano commossi, in silenzio, mentre i calciatori si stringono l'uno con l'altro al centro del campo.