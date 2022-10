Barcellona, gara con l'Inter sempre più nefasta: Christensen e Kessie ko

Nuovi strascichi nefasti per il Barcellona dalla serata di San Siro contro l' Inter : non solo la sconfitta per 1-0 firmata Hakan Çalhanoglu , il gol annullato a Pedri , il rigore negato sull'intervento di Denzel Dumfries e le polemiche arbitrali conseguenti, il club blaugrana ha dovuto registrare anche i ko fisici di Andrea Christensen e Franck Kessie .

Barcellona, dopo l'Inter Xavi perde Christensen

"Per il danese, uscito dolorante al 58' per Gerard Piqué - scrive nel comunicato ufficiale il club catalano - gli esami effettuati nella mattinata di mercoledì hanno confermato che il giocatore ha sofferto una distorsione alla caviglia sinistra. Attualmente non è disponibile e il suo percorso di recupero, attualmente da valutare determinerà il suo ritorno in campo".