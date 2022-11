Inter, Gosens vuole farsi intervistare con Gnabry: la risposta è sorprendente

Champions League, il Bayern è imbattibile

I tedeschi hanno raggiunto questa platonica, ma comunque significativa soddisfazione, grazie al 2-0 all’Inter, comunque già certa della qualificazione e del secondo posto nel girone. Per il Bayern si tratta del secondo punteggo pieno consecutivo nella fase a gironi di Champions, e a questo punto a mister Nagelsmann e ai tifosi non resta che sperare che l’esito della competizione sia diverso rispetto a quello dello scorso anno, quando l'avventura si fermò inaspettatamente ai quarti contro il Villarreal.

Bayern-Inter, Gosens e Gnabry scherzano: ma non troppo...

In attesa del sorteggio, il post partita del match contro l’Inter è stato ravvivato da un simpatico siparietto tra l’attaccante del Bayern Serge Gnabry e Robin Gosens, compagni di nazionale nella Germania. In mixed zone l’esterno dell’Inter si è presentato insieme all’amico e compagno di nazionale: i due si sono salutati prima dell’inizio dell’intervista di Gosens, che ha provato a convincere l’attaccante a prestarsi a una simpatica chiacchierata doppia davanti ai microfoni, complice anche il clima quasi amichevole della partita.

Robin Gosens e il sogno Mondiale

Gnabry però, la cui timidezza e avversione alle interviste è piuttosto nota, si è rifiutato in maniera decisa, scappando via con tanto di cappuccio sulla testa come il migliore dei rapper. Un serissimo Gosens ha provato a convincerlo, ma invano, salutando Serge con un amaro “Non fare così...”, per poi iniziare la propria intervista. A Gosens non resta che sperare in un chiarimento a breve, magari durnate il breve ritiro pre-Mondiale: se infatti per Gnabry la convocazione sembra certa, l’ex atalantino, pur inserito tra i pre-convocati, non è ancora sicuro di partecipare al primo Mondiale della carriera.