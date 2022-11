LIVE Juve-Psg, segui in diretta il match: le formazioni ufficiali

TORINO - Se la Juve non vuole lasciare l'Europa del calcio, deve centrare il terzo posto del girone, quello che mette in palio l'accesso all'Europa League. La sfida a distanza è con il Maccabi Haifa : la squadra di Allegri (3 punti in classifica e già eliminata dalla Champions League) contro il Psg all'Allianz Stadium non deve fare peggio degli israeliani (anche loro a 3 punti), impegnati contemporaneamente col Benfica. Dentro o fuori, la Juve si gioca tutto.

20:25

Arrivabene su eliminazione e infortuni

"Dire che siamo contenti è una bugia, non qualificarsi è una cosa non piacevole. Oggi però siamo qui a giocarcela con il Psg per entrare nell’altra Europa. Danno economico? È importante continuare a giocare in Europa. Poi, l’aspetto economico è da tenere in considerazione, certo. Continuare a farsi vedere in Europa però è importante. Infortuni? Il centro sportivo è molto attrezzato e ha tutto per allenare la squadra in modo adeguato. Stiamo studiando la cosa seriamente, tramite delle analisi capiremo quale è il problema e poi dovremo trovare la soluzione. Non penso centri la tournée estiva, il Barcellona ha giocato in Australia, ha poco a che fare con la preparazione della squadra credo", queste le parole di Arrivabene a Sky prima della partita.

20:05

Chiesa torna in panchina

C'è anche Federico Chiesa in panchina, è tornato nell'elenco dei convocati di Allegri dopo la lesione al crociato rimediata il 9 gennaio scorso. Da quel momento, un'operazione, fisioterapia e tanta pazienza prima di tornare di nuovo a disposizione: chissà se questa sera giocherà qualche minuto.

19:55

Le formazioni ufficiali

JUVE (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore: Allegri.

PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz; Soler; Messi, Mbappé. Allenatore: Galtier.

19:45

Curiosità su Juve-Psg

Il Psg non ha vinto nessuna delle quattro trasferte giocate in competizioni europee contro la Juventus: l’ultima risale al ritorno della finale di Supercoppa Europea nel febbraio 1997, quando i parigini persero 3-1 sotto la gestione di Ricardo Gomes.

Dopo aver superato la fase a gironi nelle ultime otto edizioni consecutive di Champions League, la Juventus non si è qualificata alla fase a eliminazione diretta nella competizione per la prima volta dal 2013-14.

La Juventus potrebbe diventare la seconda squadra italiana a perdere cinque partite in una singola fase a gironi di Champions League, dopo la Roma nel 2004-05 (6 gare, 1N-5P).

Kylian Mbappé ha segnato 6 gol nella fase a gironi di questa Champions League con il Psg; l'unico giocatore a contarne di più in una singola edizione con i parigini è Zlatan Ibrahimovic nel 2013-14 (8 reti).