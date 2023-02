Polveriera Psg, la rivelazione di Galtier: "Ho discusso con i calciatori"

PARIGI (FRANCIA) - Il Paris Saint-Germain è una polveriera . Sette giorni da incubo per i parigini, eliminati dal Marsiglia in Coppa di Francia e poi battuti dal Monaco in campionato prima di essere messi sotto e sconfitti in casa dal Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League .

Clima teso nel gruppo

Un match, quello contro i bavaresi, preceduto dalle polemiche per le voci di una lite nello spogliatoio poi confermate da Neymar proprio alla vigilia della sfida. E complice anche le precarie condizioni di Mbappé (recuperato dall'infortunio ma dentro solo nel finale) in campo il Psg ha deluso, tradito da un errore di Donnarumma sul gol di Coman ma poi tenuto in piedi dalle parate del portiere azzurro. Il Bayern però ha vinto solo di misura (1-0) e per i campioni di Francia c'è dunque speranza per il ritorno, anche se all'interno del gruppo il clima non sembra essere dei più sereni: "Ho avuto una discussione con i calciatori nello spogliatoio - ha rivelato secondo quanto riporta 'L'Equipe' il tecnico Christophe Galtier dopo la partita -. Spero che per il ritorno potremo recuperare freschezza e qualche giocatore".