Diretta Champions: segui Chelsea-Dortmund e Benfica-Bruges LIVE

LONDRA - Il Chelsea e il Borussia Dortmund ripartono da Stamford Bridge e dall'1-0 dell'andata in favore dei tedeschi per provare a centrare la qualificazione ai quarti di Champions League . La squadra di Potter , in grande difficoltà di forma e risultati (ha vinto nell'ultimo turno di Premier League dopo un'astinenza di 6 partite tra campionato e Champions) dovrà rimontare il gol di Adeyemi. Gli uomini di Terzic, invece, arrivano da un momento totalmente opposto: 10 vittorie consecutive tra coppe e Bundesliga e ora vogliono la qualificazione ai quarti. Contemporaneamente in campo anche Benfica e Bruges al Da Luz dopo il 2-0 dell'andata per i portoghesi: segui in diretta le due sfide.

Tabellino Chelsea-Borussia Dortmund

Tabellino Benfica-Bruges

20:30

Benfica, i quarti per due anni di fila mancano da 54 anni

Il Benfica potrebbe raggiungere i quarti di finale in due stagioni consecutive di Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta dal biennio 1967/68-1968/69. La squadra portoghese è stata eliminata solo in tre dei 31 confronti a eliminazione diretta nella storia della Coppa dei Campioni/UCL dopo aver vinto il match d’andata.

20:15

Il Borussia come nel '96-'97?

Il Borussia Dortmund potrebbe vincere entrambe le gare in una singola fase a eliminazione diretta della Champions League per la prima volta dal 1996-97. In quella stagione vinsero entrambe le partite nei quarti di finale (contro l'Auxerre) e in semifinale (contro il Manchester United), sollevando poi il trofeo in finale per la loro prima e unica volta.

20:00

Le formazioni ufficiali di Chelsea-Borussia Dortmund

CHELSEA (3-4-3): Kepa; Fofana, Koulibaly, Cucurella; James, Kovacic, Enzo Fernandez, Chilwell; Sterling, Havertz, Joao Felix. Allenatore: Potter.

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Meyer; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Emre Can; Brandt, Bellingham, Ozcan, Reus; Haller. Allenatore: Terzic.

19:50

Le formazioni ufficiali di Benfica-Bruges

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino Luis, Chiquinho; Aursnes, Joao Mario, Rafa Silva; Gonçalo Ramos. Allenatore: Schmidt.

BRUGES (3-5-2): Mignolet; Clinton Mata, Mechele, Sylla; Buchanan, Nielsen, Vanaken, Sowah, Meijer; Lang, Yaremchuk. Allenatore: Parker.

Stamford Bridge - Londra