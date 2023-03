Diretta Napoli-Eintracht, il bilancio degli incidenti: le reazioni LIVE

10:55

Cresce il numero degli arresti

È salito a 8 il numero delle persone arrestate dopo gli scontri di ieri tra tifosi dell'Eintracht, gli ultras del Napoli e le forze dell'ordine. Cinque sono italiani e 3 i tedeschi. Lo ha dichiarato il Questore di Napoli Alessandro Giuliano durante la conferenza stampa che si sta tenendo in prefettura.

10:45

De Laurentiis: "Ero a Francoforte ed avevo capito ciò che era successo"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sulla giornata di ieri: "Sono stato a Francoforte e dopo aver visto la loro curva, che mi ricordava il tifo ancestrale che vivevo in serie C quando ho iniziato il mio percorso, immaginavo quello che sarebbe successo. Sembrava un tifo diverso, che non inneggiava ai valori dello sport. Voi conoscete la sigla A.C.A.B.? Quando c'è di mezzo l'autorità costituita, i reietti non aspettano altro che unirsi, per fronteggiare le forze dell'ordine. Tutto quello che può essere racchiuso nel confronto tra tifoserie, è in realtà un pretesto per mettere a dura prova l'ordine costituito. Io ieri ho visto uno spettacolo straordinario allo stadio. Lo sport è sport e il tifo deve essere sano, perchè allo stadio ci vanno famiglie, bambini, adolescenti ai quali non bisogna far assumere droghe o far vedere armi. Il leit-motiv di qualche persona è: Il Napoli siamo noi. Ieri erano fuori, come cani sciolti, con la scusa di fronteggiarsi con i tedeschi, ma in realtà erano pronti ad affrontare le forze dell'ordine. Sono anni che chiedo che venga applicata la legge inglese negli stadi. Vorrei si applicasse qui la legge inglese negli stadi, l'ho detto alla Meloni. Volete che usiamo i nostri soldi per impianti poi devastati? Bisogna regolamentare la frequentazione dello stadio che deve essere un luogo sacro. Sono stato fiero di aver dato ieri l'immagine di uno stadio da calcio inglese. Non posso parlare della Uefa, si rappresenta da sola, ho letto che il Direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha centrato il punto: io lo farò a fine campionato".

10:38

Il sindaco Manfredi: "Danneggiati cinque autobus"

Il sindaco di Napoli Manfredi sui danni subiti dai commercianti in città: "Dentro lo stadio la gara è stata bella, vissuta con tranquillità. Ciò che è successo fuori è inaccettabile. Il vero rischio però non si vive all'interno degli impianti, ma fuori, Si tratta di gruppi che si muovono con stretegie militari che si muovono in tutte le città, anche con l'aiuto di altre tifoserie. Noi, come Comune, abbiamo cercato di dare supporto al lavoro della Questura. Ho sentito il Ministro Piantedosi, gli ho chiesto di far ripartire il più presto possibile i tifosi da Napoli, essendo il post partita molto rischioso. Ed è avvenuto tra questa notte e le prime ore del mattino. Abbiamo avuto cinque autobus danneggiati negli scontri. E' necessario un ristoro dei danni per tutti i commercianti".