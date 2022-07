Carragher duro su Cristiano Ronaldo: "Segna, ma peggiora le squadre"

" Cristiano Ronaldo ? Ha fatto quello mi aspettavo: segna, ma peggiora la squadra. Nessuna scelta romantica: questa richiesta di trasferimento 'uccide' il fatto che abbia scelto lo United rispetto al City per questione di cuore, al ritorno a Manchester di un anno fa". Parole dure quelle di Jamie Carragher (oggi opinionista a Sky Sports Uk), che sul suo profilo Twitter non ha affatto risparmiato l'asso portoghese dopo la notizia fatta circolare dal Times relativa alla richiesta di essere ceduto avanzata ai Red Devils.

Carragher duro sull'ex Juve Cristiano Ronaldo al Manchester United: "Segna ma peggiora la squadra"

L'ex difensore del Liverpool ha analizzato senza mezzi termini l'ultima uscita del portoghese, improntata essenzialmente sul fatto di non poter pensare di disputare una stagione senza Champions League. D'accordo il mancato feeling iniziale col nuovo manager Erik Ten Hag, ma il problema vero sta tutto lì: non poter disputare la competizione che mette in palio la coppa delle grandi orecchie, dal momento che il suo United non è riuscito a ottenere una posizione di classifica utile per accedervi.

Carragher sull'ex Juve Cristiano Ronaldo: "Nessuna scelta romantica"

L'ex Juventus ha chiuso l'annata 2021-2022 con 24 reti complessive così distribuite: 18 in Premier League e 6 proprio in Champions, in cui la formazione mancuniana era inserita nel raggruppamento dell'Atalanta. Ora non resta che capire in quale squadra giocherà CR7. Attualmente il Chelsea, sempre per il Times, sembra la candidata numero uno, dal momento che il Bayern Monaco ha già ufficialmente declinato l'eventualità.