Milan-Inter diretta derby Coppa Italia: segui la semifinale d'andata

Al Meazza va in scena il quarto derby stagionale tra Milan e Inter, valido per la semifinale d'andata della Coppa Italia. I rossoneri arrivano dalla sconfitta contro il Napoli in campionato, mentre i nerazzurri hanno battuto l'Udinese con più fatica del dovuto. Il ritorno è previsto per il 23 aprile e in finale ci sarà una tra Empoli e Bologna: segui il derby in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio.

20:21

Furlani: "Ibra resterà. Su Paratici..."

Furlani a Mediaset: "Noi non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione, e sono il centro del club. Il primo obiettivo è migliorarli, stiamo lavorando per avere risultati migliori nella prossima stagione. In questa attività ci sono vari filoni, varie preparazioni che stiamo facendo. Paratici nuovo ds? Non abbiamo deciso o chiuso con nessuno, non commento su ruoli o soggetti. Però ci stiamo preparando, perché vogliamo preparare la parte sportiva. Ibrahimovic forse è sembrato assente a voi, ma per me non lo è stato. Siamo sempre in contatto, lavoriamo insieme in totale armonia. All’interno è chiaro chi fa cosa e come lavoriamo assieme. Forse all’esterno c’è più confusione, ma sicuramente Zlatan rimarrà nel progetto".

20:15

Pulisic: "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Napoli"

Pulisic a Mediaset: "Tanto, abbiamo due partite con l'Inter per andare in finale e vincere un titolo. Voglio fare sempre gol, all'Inter come ad altre squadre. Voglio segnare e vincere. Importante partire forte, abbiamo giocato molto bene nel secondo tempo col Napoli e dobbiamo continuare così".

20:05

Il Milan perde Musah

Il centrocampista è stato costretto a dare forfait per un attacco febbrile dell'ultimo minuto.

20:00

La formazione ufficiale dell'Inter

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. Allenatore: S. Inzaghi

19:55

La formazione ufficiale del Milan

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham. Allenatore: Conceicao

19:45

A breve il calcio d'inizio di Milan-Inter

Il calcio d'inizio del derby tra Milan e Inter è in programma alle ore 21.

Stadio Meazza - Milano