Gattuso: "È una batosta, ora zitti e pedalare"

Lazio eliminata ai trentaduesimi di Coppa Italia dal Mantova, corsaro all'Olimpico: nel postpartita Ringhio non cerca alibi e chiede scusa ai tifosi biancocelesti

2 min

Pubblicato il 16.08.2026, 23:57 (Aggiornato il 17.08.2026, 00:11)

GattusoLazio-Mantovacoppa italiaLazio

"È una batosta, ora zitti e pedalare". Così Gennaro Gattuso dopo Lazio-Mantova 0-2, costata l'eliminazione ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Ai microfoni di Mediaset, Gattuso ha poi aggiunto: "Ci metto la faccia perché è giusto così. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta. Sapevamo che c'è ancora tanto lavoro da fare. Si va avanti. Fa male. Bisogna chiedere scusa. Tre mesi fa è stata giocata una finale. Siamo usciti contro una squadra di Serie B. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Non basta".

Gattuso dopo Lazio-Mantova: "Mercato? Niente alibi"

Gattuso non cerca scuse o attenuanti: "Ci sono tanti aspetti da migliorare. Si va avanti. Mercato? Non dobbiamo andare alla ricerca degli alibi. Troppo facile parlare di mercato stasera. Non è il momento. Vedremo cosa riusciremo a fare in questi giorni".

Clamoroso in Coppa Italia, Lazio eliminata dal Mantova: tutte le ironie social
Guarda la gallery

Lazio fuori dalla Coppa Italia, Gattuso: "La sconfitta brucia"

Gattuso ha poi aggiunto: "Partite facili non ne esistono. Questa sconfitta brucia, ma preferisco che i giocatori abbiano occasioni e sbaglino, vuol dire che stiamo facendo le cose fatte bene. Possiamo venire fuori da questa situazione particolare solo con il lavoro, senso di appartenenza. Solo così ne possiamo uscire".

Delusione Lazio, è fuori dalla Coppa Italia: le foto dell'eliminazione
Guarda la gallery

Gattuso: "I tifosi non sono contenti, speriamo di cambiare questa dinamica"

Infine, Gattuso ha spiegato: "I ragazzi lavorano bene, la squadra ha voglia di lavorare. L'anno scorso c'era un maestro del 4-3-3, giocavano di reparto. Quest'anno vogliamo fare qualcosa di diverso, stiamo lavorando da quaranta giorni che non sono sufficienti per assimilare i concetti. Ingoiamo questo boccone amaro. Un cazzotto in faccia: lo abbiamo sentito. Fuori non sono contenti, speriamo di cambiare anche questa dinamica qua".

Tutte le news
Coppa Italia

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS