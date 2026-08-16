Gattuso: "È una batosta, ora zitti e pedalare"

"È una batosta, ora zitti e pedalare". Così Gennaro Gattuso dopo Lazio-Mantova 0-2 , costata l'eliminazione ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia . Ai microfoni di Mediaset, Gattuso ha poi aggiunto: "Ci metto la faccia perché è giusto così. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta. Sapevamo che c'è ancora tanto lavoro da fare. Si va avanti. Fa male. Bisogna chiedere scusa. Tre mesi fa è stata giocata una finale. Siamo usciti contro una squadra di Serie B. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Non basta".

Gattuso dopo Lazio-Mantova: "Mercato? Niente alibi"

Gattuso non cerca scuse o attenuanti: "Ci sono tanti aspetti da migliorare. Si va avanti. Mercato? Non dobbiamo andare alla ricerca degli alibi. Troppo facile parlare di mercato stasera. Non è il momento. Vedremo cosa riusciremo a fare in questi giorni".

Lazio fuori dalla Coppa Italia, Gattuso: "La sconfitta brucia"

Gattuso ha poi aggiunto: "Partite facili non ne esistono. Questa sconfitta brucia, ma preferisco che i giocatori abbiano occasioni e sbaglino, vuol dire che stiamo facendo le cose fatte bene. Possiamo venire fuori da questa situazione particolare solo con il lavoro, senso di appartenenza. Solo così ne possiamo uscire".

Gattuso: "I tifosi non sono contenti, speriamo di cambiare questa dinamica"

Infine, Gattuso ha spiegato: "I ragazzi lavorano bene, la squadra ha voglia di lavorare. L'anno scorso c'era un maestro del 4-3-3, giocavano di reparto. Quest'anno vogliamo fare qualcosa di diverso, stiamo lavorando da quaranta giorni che non sono sufficienti per assimilare i concetti. Ingoiamo questo boccone amaro. Un cazzotto in faccia: lo abbiamo sentito. Fuori non sono contenti, speriamo di cambiare anche questa dinamica qua".