Calafiori diretta dal ritiro dell'Italia: segui la conferenza stampa LIVE

Terzo giorno di raduno a Coverciano per l'Italia di Luciano Spalletti , impegnata nel limare gli ultimi dettagli tecnico-tattici in vista delle amichevoli con Turchia e Bosnia-Erzegovina, prima dell'esordio ad Euro 2024 . Segui in diretta la conferenza stampa di Riccardo Calafiori , posticipata alle ore 14.15: leggi in tempo reale tutte le dichiarazioni rilasciate dal difensore del Bologna.

Due le ipotesi di formazione per Luciano Spalletti, tra 4-3-3 e 3-4-2-1. Calafiori giocherebbe da braccetto di sinistra in un'ipotetica difesa a tre, mentre a quattro potrebbe interpretare sia il ruolo di terzino mancino sia di centrale.

Calafiori: "Futuro? Ora non ci penso"

Nel corso della conferenza stampa odierna, Calafiori ha parlato anche di futuro, senza distogliere lo sguardo dal presente: "Ho parlato al passato di Bologna perché i festeggiamenti sono finiti. Sul futuro ora non ci penso: siamo in Nazionale, vorrei godermi questa prima convocazione, ce la metterò tutta per andare all'Europeo. Vorrei concentrarmi su questo. Sono contentissimo di tutto ciò che sta accadendo, è una soddisfazione enorme essere qui, un sogno che si avvera".

Tanti i temi affrontati da Riccardo Calafiori in conferenza stampa. Il difensore del Bologna, a partire dalle ore 17, sarà protagonista dell'allenamento odierno a Coverciano.

Calafiori in conferenza stampa: "La vittoria di Euro 2020? Ero davanti alla tv"

Ancora vivo il ricordo della vittoria di Euro 2020, pur avendolo vissuto da spettatore: "Ero a casa con la famiglia davanti alla tv, poi uscii per strada a festeggiare, mai avrei pensato che avrei potuto essere qui a giocarmi gli Europei".

Calafiori in conferenza stampa: "Roma? Sono stato bene lì"

Su un possibile ritorno alla Roma, aggiunge: "Ho un bel rapporto con i giocatori che ci sono qui, lì sono stato comunque bene".

Calafiori in conferenza stampa: "L'infortunio? Mi dicevano di smettere"

Il grave infortunio al ginocchio ha solo ritardato l'esplosione di Calafiori, senza fermarla: "Sono passati tre anni da quel brutto infortunio, qualcuno che mi diceva che dovevo smettere c’è stato, senza far nomi, ma la mia reazione è sempre stata: “non può essere vero”, non mi è mai entrato in testa abbandonare il calcio. Voglio ricordare Mino Raiola che mi ha aiutato, mi consigliò di operarmi a Pittsburgh dove si era operato Ibra, gli ho dato retta ed è andata bene".

Calafiori in conferenza stampa: "Chiellini? Lui il numero uno in marcatura"

Giorgio Chiellini, un esempio per tanti difensori: "Ho tanti aspetti da migliorare - ribadisce Calafiori -. Credo che Chiellini sia stato il numero uno nella marcatura, sarà difficile arrivare al suo livello anche perché oggi il calcio è cambiato un po'. Sicuramente proverò a seguire il suo esempio, ma anche in fase di possesso devo crescere, non sono già completato".

Calafiori in conferenza stampa: "Spalletti come Motta? Entrambi meticolosi"

Sul confronto Spalletti-Motta, aggiunge: "Sono meticolosi, non accettano quasi errori e provano a migliorarti anche di un pelo".

Calafiori in conferenza stampa: "Siamo giovani, ma possiamo toglierci soddisfazioni"

"Siamo giovani, il gruppo dell'Europeo è molto rivoluzionato, ma possiamo toglierci soddisfazioni".

Calafiori in conferenza stampa: "Modello? Bastoni devastante da vicino"

"Rubo da tutti, ma qua per la prima volta posso vedere Bastoni da vicino ed è devastante. Da terzino a stopper cambia tutto, il punto di vista e la visione che hai quando hai la palla e anche lo spazio da coprire".

Calafiori in conferenza stampa: "Con Motta ho esasperato una qualità"

"Sono migliroato tanto dal punto di vista mentale, non credevo fosse così importante ma va allenato come il fisico. Avevo già consapevolezza della mia qualità palla al piede, ma con Thiago Motta l'ho esasperata e non avevo mai paura di sbagliare, soprattutto dopo qualche errore. Anzi, quello è il momento in cui bisogna avere più personalità".

Calafiori in conferenza stampa: "Modulo per Euro 2024? Cambia poco"

Difesa a tre o retroguardia a quattro in vista dell'Europeo: "Cosa cambia? Per quanto mi riguarda, nulla in particolare. Chiaramente si tratta di soluzioni diverse, ma a me cambia veramente poco".

Calafiori in conferenza stampa: "Con Mourinho giochicchiavo..."

Dalla Roma al Basilea, prima di tornare in Italia: "Non devo rivolgere frecciatine a nessuno. All'inizio con Mourinho giochicchiavo, ma volevo di più e sono andato al Genoa. Lì non è andata bene e alla Roma sono cresciute le quotazioni di altri giocatori nel mio ruolo. Ma va bene così, è normale che accada".

Calafiori in conferenza stampa: "Porterei qui la serenità del Bologna"

Ecco cosa trasferirebbe Calafiori dal Bologna alla nazionale: "La serenità, perché in allenamento ci divertivamo molto in settimana e poi era naturale in partita giocare come avevamo preparato".

Calafiori in conferenza stampa: "Mercato? Non ci penso"

In vista del mercato estivo, Calafiori non si scompone: "Ora sono in Nazionale e vorrei godermi la prima convocazione. Non penso al momento al mercato in alcun modo".

Calafiori in conferenza stampa: "A Bologna posso solo dire grazie"

"A Bologna posso solo dire grazie. Dal primo giorno abbiamo trovato un'atmosfera bellissima, la partita finale con la Juve è stata uno spettacolo incredibile e non mi aspettavo nemmeno tutto quel calore nel giro in pullman, alla fine era una qualificazione e non un trofeo. Per quanto riguarda il resto, credo che ormai il calcio richieda questa necessità di continui movimenti per battere squadre tutte organizzate tatticamente e fisicamente".

Calafiori in conferenza stampa: "Italia e Bologna? Ci sono aspetti in comune"

Sulle possibili similitudini tra il gioco dell'Italia e quello del Bologna, Calafiori precisa: "Ci sono aspetti in comune, soprattutto sul come occupare gli spazi a prescindere dal ruolo e dalla posizione che si occupano. All'inizio del Basilea non ero convinto, ma era l'unica squadra rimasta e sono stato quasi obbligato ad andare. Mi sono ricreduto però dal primo giorno, ho giocato tantissimo e per la prima volta ho fatto più di 30 presenze".

Calafiori in conferenza stampa: "Sono migliorato a livello mentale"

Queste le prime parole di Calafiori in conferenza stampa: "Rispetto a Basilea, in primis sono migliorato soprattutto a livello mentale, sarebbero tante le cose da elencare. Ho fatto però in modo di comportarmi sempre alla stessa maniera".

Calafiori, i numeri con il Bologna

Stagione incredibile per Riccardo Calafiori, che ha meritato sul campo la chiamata di Luciano Spalletti. 30 presenze, 2 gol e 5 assist per il difensore del Bologna, qualificatosi alla prossima Champions League.

Chi sono i collaboratori di Spalletti per Euro 2024

Italia, i 30 pre-convocati di Spalletti per Euro 2024

Italia, tutte le curiosità da Coverciano

Italia, allenamento alle ore 17

Italia, a breve la conferenza stampa di Riccardo Calafiori

