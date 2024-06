Italia a lezione da Rosetti, Spalletti fa le prove per la Bosnia

Italia 'a lezione' da Rosetti

Prima l'allenamento pomeridiano in vista dell'amichevole contro la Bosnia-Erzegovina in programma a Empoli domenica sera (9 giugno, calcio d'inizio ore 20,45), l'ultima prima del debutto europeo contro l'Albania (in programma sabato 15 giugno). Terminato il lavoro sul campo gli azzurri si sono poi spostati nell'aula magna del Centro Tecnico Federale dove Roberto Rosetti, responsabile della Commissione Arbitri Uefa, ha esposto loro le linee guida e le direttive che gli arbitri saranno chiamati a seguire in occasione delle gare dell'Europeo.

Spalletti fa le prove per la Bosnia

Tornando al campo, nella parte centrale dell'allenamento Spalletti ha provato due formazioni schierate con il 3-5-2, che dovrebbe essere lo schema con cui l'Italia affronterà la Bosnia nell'ultimo test. Una delle due squadre presentava il tandem in attacco formato da Scamacca e Raspadori, in difesa Darmian, Buongiorno e Calafiori e a centrocampo Fagioli in regia. Nell'altra squadra si sono alternati davanti Chiesa e Zaccagni come partner di Retegui. Lavoro personalizzato anche oggi per Barella, alle prese da qualche giorno da un affaticamento muscolare, così come per Meret che aveva accusato un risentimento nel riscaldamento prima dell'amichevole con l'Under 20 azzurra.

Sessione di foto per gli azzurri

Per le ore 10 di domani (8 giugno) è invece in programma la sessione di foto ufficiali, mentre nel pomeriggio dalle ore 16 c'è la conferenza stampa del ct Luciano Spalletti (accompagnato in sala stampa da un calciatore). A seguire è previsto l'allenamento di rifinitura a Coverciano alla vigilia della sfida del Castellani di Empoli contro la Bosnia.

Italia, i 26 convocati per Euro 2024

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).