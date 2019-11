Lazio, Inzaghi: "Vincere per forza. Problemi per Caicedo e Correa"

ROMA - "Dobbiamo vincere per forza, vogliamo muovere la classifica ma non sarà semplice contro un Celtic che ha molta qualità e giocatori che possono metterti in difficoltà in qualsiasi momento" sono le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa. Domani la Lazio è impegnata allo stadio Olimpico di Roma contro il Celtic per il quarto turno della fase a gironi di Europa League. Per il cammino europeo dei biancocelesti è una partita molto importante: "Non ho ancora un’idea ben precisa, le ultime tre partite ravvicinate ci hanno creato problemi perché abbiamo speso tanto. Non ci saranno Radu e Marusic e Cataldi. Abbiamo qualche problema con Caicedo, Correa e Leiva, sono da valutare. Anche Lulic è affaticato" ha dichiarato Inzaghi sulla formazione.

Immobile e i bomber d'Europa: c'è solo uno davanti

Lazio, Inzaghi in conferenza stampa

Inzaghi si è soffermato sull'atteggiamento della squadra e sulla prestazione sul campo del Celtic. "Vorrei vedere la stessa prova, chiaramente con un risultato diverso. Abbiamo fatto un'ottima gara però abbiamo commesso degli errori che a determinati livelli non ti puoi permettere. Quindi dovremo prestare molta più attenzione rispetto alla partita del Celtic Park". La questione tifosi: "Penso che sarà una bellissima giornata di sport e una bellissima partita. Che vinca il migliore, sperando che sia la Lazio. So che arriveranno tanti tifosi del Celtic e che la Nord sarà chiusa, ma ci aspetteremo comunque numerosi biancocelesti a supportarci". Poi, ancora sulla formazione: "Soluzione in caso di forfait di Caicedo e Correa? Devo valutare, cercheremo in tutti i modi di recuperare entrambi, servirà uno sforzo da parte loro. Ho anche Adekanye, possiamo alzare Luis Alberto e Milinkovic. Lo stesso Immobile viene da tre gare consecutive e ha qualche problemino". Infine, su Berisha: "Sta dando il massimo, ma ha una folta concorrenza in mediana. Deve mettermi in difficoltà in allenamento".