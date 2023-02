Diretta sorteggio Europa League: gli avversari di Roma e Juve LIVE

12:17

La Juve sfiderà il Friburgo!

La squadra di Allegri sfiderà i tedeschi: partita d'andata all'Allianz Stadium il 9 marzo, ritorno allo stadio 'Europa-Park' il 16 marzo.

12:15

Ecco i primi due accoppiamenti

La prime sfide sorteggiate sono Union Berlino-Union Saint Gilloise e Siviglia-Fenerbahçe.

12:14

Europa League, maledizione Italia

Nessuna squadra italiana ha mai vinto la competizione da quando si chiama Europa League. L'unica che si è avvicinata fu l'Inter nel 2020, sconfitta in finale dal Siviglia. L'ultimo successo di una squadra nostrana nel torneo risale al 1999 quando il Parma allenato da Alberto Malesani vinse la finale contro il Marsiglia per 3-0 a Mosca.

12:10

Sul palco Zoltan Gera

Viene invitato sul palco l'ex centrocampista ungherese Zoltan Gera, ct dell'Under 21 dell'Ungheria. Sarà l'ex giocatore del Fulham, finalista nel 2010, a sorteggiare le squadre.

12:05

Europa League, dominio Siviglia

Delle 16 squadre in corsa per la conquista del titolo, sono 6 quelle che hanno alzato il trofeo, considerando anche la vecchia Coppa Uefa: è dominio Siviglia, campione per ben 6 volte, ultima volta nel 2020. Segue la Juventus a 3 affermazioni e il Feyenoord, fermo a quota 2. Un successo a testa anche per Bayer Leverkusen, Manchester United e Shakhtar Donetsk.

12:01

Inizia la cerimonia

Ci siamo, è tutto pronto a Nyon: inizia la cerimonia che precede il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Occhi puntati su Roma e Juve, le due italiane in corsa.

11:55

Europa League, la finale si gioca a Budapest

Sarà la Puskás Aréna di Budapest (capienza di oltre 65mila) a ospitare la finale di Europa League, in programma il prossimo 31 maggio. La vincitrice della competizione guadagnerà un posto alla fase a gironi della Champions League 2023/24 se non si è qualificata attraverso una competizione nazionale e sarà testa di serie al sorteggio.

11:50

Juve, Allegri: "Di Maria è di un'altra categoria". Poi si scusa in tv

L'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-0 sul campo del Nantes che ha regalato ai bianconeri il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Lo stesso Allegri ha poi chiarito il diverbio avuto con Stefano De Grandis di Sky Sport dopo la gara d'andata contro i francesi. (APPROFONDISCI)

11:45

Mourinho dopo Roma-Salisburgo: "Partita fantastica"

Lo Special One gongola per la qualificazione della Roma agli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi hanno superato 2-0 il Salisburgo all'Olimpico, ribaltando la sconfitta per 1-0 rimediata una settimana fa in Austria. Decisivi i gol di Belotti e Dybala e la prestazione sontuosa di Spinazzola, protagonista nelle azioni di entrambe le reti. (LEGGI TUTTO)

11:40

Ottavi di finale di Europa League: le date

Gli ottavi di finale di Europa League si disputeranno il 9 e 16 marzo 2023. Le due italiane impegnate nella competizione giocheranno in casa (Roma all'Olimpico e Juventus all'Allianz Stadium) i match di andata. Mourinho e Allegri giocheranno poi in trasferta le partite di ritorno.

11:30

I rischi per Mourinho e Allegri

Cresce l'attesa per il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League e fiato sospeso per le due squadre italiane in lizza: Roma e Juventus vogliono evitare lo spauracchio Arsenal, capolista in Premier League, ma attenzione anche alle due spagnole teste di serie, Betis Siviglia e Real Sociedad.

11:20

Le squadre che parteciperanno al sorteggio

Ecco le magnifiche 16 dell'Europa League:

Teste di serie: Arsenal (Inghilterra), Betis (Spagna), Fenerbahçe (Turchia), Ferencváros (Ungheria), Feyenoord (Olanda), Friburgo (Germania), Real Sociedad (Spagna), Union Saint Gilloise (Belgio).

Vincenti spareggi: ROMA, Sporting Lisbona (Portogallo), JUVENTUS, PSV Eindhoven (Olanda), Bayer Leverkusen (Germania), Manchester United (Inghilterra), Union Berlino (Germania), Shakhtar Donestsk (Ucraina).

11:10

Come funziona il sorteggio

Il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League vedrà l'accoppiamento fra le squadre che hanno vinto i rispettivi gironi (teste di serie) e che giocheranno il match di ritorno in casa, e le vincitrici degli spareggi. Per questa fase c'è un paletto: non possono affrontarsi squadre della stessa federazione. Scongiurato, dunque, il rischio di una sfida tra Roma e Juventus che potranno sfidarsi tra loro solo dai quarti di finale in poi.

11:00

Roma e Juve in corsa

Ci siamo: alle ore 12, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera), andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale della Uefa Europa League 2022/23. Due le squadre italiane ancora in corsa per la conquista del trofeo: la Roma di José Mourinho e la Juventus di Allegri. Gare di andata in programma il 9 marzo, match di ritorno il 16.

Nyon (Svizzera), Casa del Calcio Europeo